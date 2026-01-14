Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Fenerbahçe'den kiraladıkları kanat oyuncusu Burak Kapacak'ın geleceğine ilişkin net ifadeler kullandı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Fenerbahçe'den kiraladıkları Burak Kapacak'ın durumuyla ilgili belirsizliğe son noktayı koydu.

"FENERBAHÇE'DEN BONSERVİSİNİ ALDIK"

Radyospor canlı yayınında konuşan Nurettin Açıkalın, Fenerbahçe'den Burak Kapacak'ı bonservisiyle aldıklarını duyurdu. Sarı lacivertli kulüple mutabakata varıldığını belirten Açıkalın, "Burak Kapacak'ın bonservisi konusunda Fenerbahçe'yle anlaştık, oyuncunun bonservisini aldık." diye konuştu.

EMRE MOR İDDİALARI

Fenerbahçeli oyuncu Emre Mor iddiasına da değinen Nurettin Açıkalın, "Bize gelen resmi bir durum yok." dedi

ANLAŞILAŞMAYA VARILAN İSİMLER

Transferde anlaştıkları isimleri duyuran Açıkalın, "Kayserispor, sağ bek Dinamo Zagreb'den Ronal Pierre Gabriel, Gaziantep FK'dan stoper Semih Güler, Hatayspor'dan orta saha Görkem Sağlam, Manchester United U21 takımından orta saha Sam Mather ve Manchester City U21 takımından Jadel Katongo ile anlaştık" şeklinde konuştu.

AYRILACAK İSİMLER

Takımdan ayrılacak isimlere de değinen Açıkalın, "Gideon Jung ile yollarımızı ayıracağız. Jung'a gelen teklifler var. Jung'a talip olan takımlardan birisi de Sakaryaspor. Arif Kocaman'ın kiralık transferi için Sakaryaspor'la anlaştık" açıklamasını yaptı.

