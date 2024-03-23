Kenan Yıldız ve Can Uzun'un çocukken çektirdiği fotoğraflar gündem oldu! Hangi takımı tuttukları ortaya çıktı

A Milli Takım'ın genç oyuncularından Kenan Yıldız'ın çocukken çektirdiği fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu. Juventus'un formasını terleten Kenan'ın fotoğraflarına yorum yağdı.

Juventus ve A Milli Takım'ın yükselen değeri Kenan Yıldız, şu sıralar dünya futbolunun gelecek vaat eden isimleri arasında gösteriliyor.

EURO 2024'e çağrılmasına kesin gözüyle bakılan Kenan'ın çocukken çektirdiği fotoğraflar gündem oldu.

Daha önce Fenerbahçeli olduğu iddia edilen 19 yaşındaki oyuncunun bu defa Galatasaray logolu bir arabanın önünde verdiği poz ortaya çıktı.

Yoğun etkileşim alan fotoğraf sonrası Kenan Yıldız'ın Galatasaraylı olduğu belirtildi.

Öte yandan A Milli Takım'a seçilen Can Uzun'un da çocukken Galatasaray formalı bir fotoğraf çektirdiği öğrenildi.

Can Uzun ve Kenan Yıldız, A Milli Takım'ın Macaristan ile oynadığı hazırlık maçında süre aldı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Kenan, 76.dakikada yerini Can'a bıraktı.

KENAN YILDIZ VE CAN UZUN BABASINDAN GALATASARAY PAYLAŞIMI