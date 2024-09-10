Kerem Aktürkoğlu'nun İzmir şansı! Göztepe Stadyumu'nda dejavu yaşadı

A Milli Takım'ın İzlanda'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada 3 gol atarak yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu, İzmir'de ikinci defa hat-trick yapma başarısı gösterdi.

Kerem Aktürkoğlu hat-trick yaptı! A Milli Takım, İzlanda'yı farklı mağlup etti

Kerem Aktürkoğlu hat-trick yaptı! A Milli Takım, İzlanda'yı farklı mağlup etti

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A Milli Takım, Uluslar Ligi mücadelesinde İzlanda'yı 3-1 mağlup ederek gruptaki ikinci maçında ilk galibiyetini elde etti.

Karşılaşmada 3 gol atarak hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu, geceye damga vurdu.

Daha önce Galatasaray forması ile Göztepe'ye karşı Gürsel Aksel Stadyumu'nda hat-trick yapan Kerem, yaklaşık 3,5 sene sonra aynı stadyumda 3 gol atma başarısı daha gösterdi.

17 Nisan 2021 tarihinde oynanan mücadeleyi Galatasaray, 3-1 kazanmıştı.

İki maçın da aynı skorla bitmesi ve Kerem Aktürkoğlu'nun hat-trick yapması dikkat çekti.