Milli sporcu Kübra Dağlı, Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 13'üncü Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nı 2 altın madalyayla tamamladı.

Red Bull sporcusu milli tekvandocu Kübra Dağlı, Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda poomsae serbest stil ferdi kadınlar ve çiftler kategorilerinde altın madalya kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre; Antalya'da düzenlenen turnuvada poomsae serbest stil ferdi kadınlarda birinci olan Kübra Dağlı, çiftler kategorisinde de partneri Emirhan Muran ile altın madalya başarısı gösterdi.

Bu yıl 2'nci defa altın madalya kazanan Dağlı, elde ettiği bu başarıyla gelecek dönemde katılacağı uluslararası organizasyonlar öncesi büyük moral kazandı.

2026 Yeşilay Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası'nı 1 altın ve 1 gümüş madalyayla kapatan milli sporcu, 2026'da katıldığı 2 şampiyonadan da madalyalarla ayrılmıştı.

