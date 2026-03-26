Kütahya'da geri dönüşüm tesisinde çalışan bir işçi, dengesini kaybederek malzemelerinin parçalara ayrıldığı havuza düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kütahya'da 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde çalışan yabancı uyruklu 44 yaşındaki N.M.E.B., ayağının takılması sonucu malzemelerinin parçalara ayrıldığı havuza düştü.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Diğer işçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, havuzdan çıkarılan işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

N.M.E.B'nin cenazesi, savcı ve polisin incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

