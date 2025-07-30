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Kulüpler anlaştı! Cham'ın işi onaya kaldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kulüpler anlaştı! Cham&#039;ın işi onaya kaldı
Trabzonspor, Suudi Arabistan, Transfer, Avusturya, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bordo-mavililer, Avusturyalı 10 numara Muhammed Cham’ın transferi için Al Fayha ile 7 milyon avroya anlaşmaya vardı. Resmi açıklama, Suudi hükümetinin onayının ardından yapılacak.

Trabzonspor’un sezon başında Clermont’tan aldığı Muhammed Cham için Suudi Arabistan ekibi Al Fayha ile her konuda anlaşma sağlandı.

Kulüpler anlaştı! Cham'ın işi onaya kaldı - 1. Resim

Avusturyalı 10 numara için 7 milyon avro bonservis bedeli karşılığında söz kesilirken transferin resmiyet kazanması Suudi Arabistan hükümetinin onayına kaldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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