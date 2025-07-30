Kulüpler anlaştı! Cham'ın işi onaya kaldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 30 Temmuz 2025 04:30 - Güncelleme: 30 Temmuz 2025 04:31 - Güncelleme:

Trabzonspor, Suudi Arabistan, Transfer, Avusturya, Haber

Bordo-mavililer, Avusturyalı 10 numara Muhammed Cham’ın transferi için Al Fayha ile 7 milyon avroya anlaşmaya vardı. Resmi açıklama, Suudi hükümetinin onayının ardından yapılacak.

Trabzonspor’un sezon başında Clermont’tan aldığı Muhammed Cham için Suudi Arabistan ekibi Al Fayha ile her konuda anlaşma sağlandı. İlgili Haber Trabzonspor'a Real Madrid'in oyuncusu önerildi! Reinier teklifi Avusturyalı 10 numara için 7 milyon avro bonservis bedeli karşılığında söz kesilirken transferin resmiyet kazanması Suudi Arabistan hükümetinin onayına kaldı.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökberk Conker