Kulüpler anlaştı! Cham'ın işi onaya kaldı
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Bordo-mavililer, Avusturyalı 10 numara Muhammed Cham’ın transferi için Al Fayha ile 7 milyon avroya anlaşmaya vardı. Resmi açıklama, Suudi hükümetinin onayının ardından yapılacak.
Trabzonspor’un sezon başında Clermont’tan aldığı Muhammed Cham için Suudi Arabistan ekibi Al Fayha ile her konuda anlaşma sağlandı.
Avusturyalı 10 numara için 7 milyon avro bonservis bedeli karşılığında söz kesilirken transferin resmiyet kazanması Suudi Arabistan hükümetinin onayına kaldı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökberk Conker