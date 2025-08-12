Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
LaLiga'da yeni tartışma! Lig maçı ülke dışında oynanır mı?

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), LaLiga'nın 17. haftasındaki Villarreal-Barcelona maçının Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanmasını onayladı. Real Madrid, lig maçının ülke dışında oynanmasına karşı olduğunu duyurdu.

İspanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısının ardından 20 Aralık'ta oynanacak karşılaşmanın, iki tarafın talebi üzerine Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami şehrinin ev sahipliği yapma isteğinin işleme alınmasının onaylandığı belirtildi.

Bu karara ilk tepki Real Madrid'den geldi. Real Madrid, LaLiga'nın 17. haftasında oynanacak olan Villarreal-Barcelona karşılaşmasının İspanya dışında oynanmasına karşı olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Müsabakaya katılan kulüplere önceden bilgi verilmeden veya onlarla istişare edilmeden uygulanan bu önlem, çift turlu lig müsabakalarını (bir maç kendi sahasında, diğeri rakip takımın sahasında) düzenleyen bölgesel karşılıklılık ilkesini ihlal ederek, rekabet dengesini bozmakta ve talep eden kulüplere haksız bir sportif avantaj sağlamaktadır." denildi.

Ligin bütünlüğü açısından tüm maçların her takım için aynı koşullar altında oynatılması gerektirdiği aktarılarak, bu düzenlemenin tek taraflı olarak değiştirilmesinin, kulüpler arasındaki eşitliği ihlal edeceğini, sonuçların meşruiyetini tehlikeye atacağını, sportif bütünlüğü açıkça etkileyen ve müsabakanın bozulması riskini taşıyan kabul edilemez bir emsal oluşturacağı belirtildi.

Bu önerinin hayata geçirilmesi halinde, sonuçları futbol dünyasında bir dönüm noktası oluşturacağının kaydedildiği açıklamada, "Bu nitelikteki herhangi bir değişiklik, her halükarda, resmi müsabakaların organizasyonunu düzenleyen ulusal ve uluslararası düzenlemelere sıkı sıkıya bağlı kalmanın yanı sıra, müsabakaya katılan tüm kulüplerin açık ve oy birliğiyle onayına tabi olmalıdır." görüşlerine yer verildi.

İspanya Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada LaLiga'nın 17. haftasındaki Villarreal-Barcelona maçının Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanmasını onaylamıştı.

LaLiga programına göre, 21 Aralık'ta Villarreal'in sahası Ceramica Stadı'nda oynanması planlanan karşılaşmanın İspanya dışında yapılabilmesi için UEFA ve FIFA'nın onayı gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

