2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 1-0 mağlup ederek şampiyon olan İspanya'da Lamine Yamal'ın maç sonu açıklamaları gündem oldu. Genç yıldız, Arjantin'in futbol oynamadığını öne sürerken Lionel Messi'ye de dikkat çeken göndermelerde bulundu.

2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan İspanya'da maçın ardından en dikkat çeken açıklamalar genç yıldız Lamine Yamal'dan geldi. Final zaferinin ardından konuşan Yamal, hem takımının performansını övdü hem de Arjantin ve Lionel Messi hakkında yaptığı değerlendirmelerle gündem oldu.

Lamine Yamal

"HAYATIMIN EN MUTLU GÜNÜ"

Şampiyonluğun ardından büyük mutluluk yaşayan Lamine Yamal, Dünya Kupası'nı kazanmanın her futbolcunun en büyük hayali olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kesinlikle bunu hak ettik. Bu kupa için çok savaştık ve kazandık. Hayatımın en mutlu günü. Bu kupayı kazanmak her futbolcunun hayaliydi ve biz bunu başardık". Genç yıldız, takım olarak turnuva boyunca büyük fedakarlık yaptıklarını ve kupayı hak ederek kazandıklarını söyledi.

Lamine Yamal

"ARJANTİN FUTBOL OYNAMAK İSTEMEDİ"

Karşılaşmanın ardından rakipleri Arjantin'in oyun anlayışını da eleştiren Yamal, finalde futbol oynamaya çalışan tek tarafın İspanya olduğunu savundu.

Yamal açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Bize karşı Finalissima maçından çekildiler ve bugün de futbol oynamak istemediler. Sahada futbol oynayan tek bir takım vardı. Hak edenin kazandığını herkese gösterdik."

Bu ifadeler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Arjantinli taraftarların da tepkisini çekti.

Lamine Yamal

MESSI'YE GÖNDERME

Karşılaşma sırasında Lionel Messi'nin Marc Cucurella ile yaşadığı pozisyonun ardından kırmızı kart beklentisi içinde olmasına da değinen Yamal, Arjantin'in sert futbol oynadığını öne sürdü.

Genç futbolcu, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bizi sakatlayarak durdurmak istediler, sürekli faul yaptılar. Haksız bir kırmızı kart aldırmak istediler ama hiçbiri işe yaramadı."

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