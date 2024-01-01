Arjantin'den tarihi Messi kararı! Böylesi Maradona için bile yapılmadı

1 Ocak 2024 14:57 - Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2024 15:02

Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia, Lionel Messi ile ilgili dikkat çekici bir karar aldı.

Arjantinli yıldıza büyük saygı duyduklarını aktaran Tapia, Messi'nin futbolu bıraktıktan sonra 10 numaralı formasının emekliye ayrılacağını söyledi.

Tapia açıklamasında, "Messi milli takımdan emekli olduğunda 10 numarayı bir daha kimsenin giymesine izin vermeyeceğiz. 10 numara, onun onuruna ömür boyu emekliye ayrılacak." dedi.

Bir dönem dünya futbolunun en iyisi olarak gösterilen Diego Armando Maradona için düşünülmeyen bu kararın Messi için yapılmak istenmesi şaşırttı.

2022 DÜNYA KUPASI'NDA TARİH YAZDI

Arjantin Milli Takım formasıyla ilk maçına 2005'te çıkan Messi, 180 maçta 106 gol kaydetti.

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda kariyerinin ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu yaşayan Arjantinli yıldız, COPA America'da 2021'de şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Messi, Arjantin Milli Takımı'yla Finalissima, U20 Dünya Kupası ve 2 kez Olimpiyat şampiyonluğu kazandı.

Kariyerini Inter Miami'de sürdüren Messi'nin ne zaman emekli olacağı merakla bekleniyor.

Yıldız oyuncunun en az 3 sene daha oynamak istediği öğrenildi.