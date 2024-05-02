Liverpool yeni sezonda giyeceği iç saha formaları tanıtıldı! Jürgen Klopp'suz ilk sezon

Yeni sezonda Jürgen Klopp ile yollarını ayıracak olan ve yerine Feyenoord Teknik Direktörü Arne Slot'u getireceği iddia edilen Premier Lig devlerinden Liverpool, 2024/25 iç saha formasını tanıttı. Liverpool'daki geleceği merak konusu olan Virgil van Dijk da modellik yaptı.

Yeni sezonda Jürgen Klopp ile yollarını ayıracak olan İngiliz devi Liverpool, yeni sezon iç saha formalarını tanıttı. 1984 yılındaki formalarından ilham alan Premier Lig devi beyaz yakalı ve kollu, ağırlıklı olarak düz kırmızı renkten oluşan formasıyla mevcut forma tasarımına göre de, önemli bir değişikliğe işaret ediyor.

Öte yandan Liverpoool Jürgen Klopp'un takımdan ayrılmasının ardından Feyenoord Teknik Direktörü Arne Slot'u takımın başına getirmek istiyor. Kırmızılar’ın, 45 yaşındaki Hollandalı teknik adam için Feyenoord’a yaklaşık 13 milyon Euro fesih bedeli ödeyeceği ve yakın zamanda resmi açıklamanın da yapılması bekleniyor.