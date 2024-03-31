Liverpool'a Xabi Alonso'dan kötü haber geldi! Hoca arayışlarında rota değişti

Liverpool, Xabi Alonso'nun Leverkusen'in başında kalmasının ardından teknik direktörlük arayışlarında rotasını değiştirdi. Liverpool'un hedefinde Sporting Lizbon'un hocası Ruben Amorim var.

Bayern Leverkusen'de şampiyonluğa koşan Xabi Alonso, dünya devlerinin listesinde bulunuyordu. İsmi sıklıkla Liverpool ile anılan Alonso'nun, Leverkusen'in başında kalacağı öğrenildi. Bu gelişmenin ardından Liverpool, teknik direktör arayışlarında rotasını değiştirdi.

HEDEFTE AMORİM VAR

İngiliz basınına göre; Liverpool teknik direktörlük için Sporting Lizbon'un teknik patronu Ruben Amorim'i hedefleri arasına aldı. Sporting Lizbon'u çalıştıran 39 yaşındaki teknik adamın 12,8 milyon sterlinlik bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Bu miktar 2025'te ise 8,5 milyon sterline düşecek. Portekiz ekibi Sporting Lizbon 19 yıllık şampiyonluk hasretini Amorim yönetiminde 2020-21 sezonunda bitirdi. Liverpool'un adayları arasında Roberto De Zerbi'nin de yer aldığı iddia ediliyor.