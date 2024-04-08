Liverpool'un stadında ezan sesleri yükseldi! Binlerce kişi iftar yaptı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un maçlarını oynadığı Anfiedl Road'da ezan okunarak iftar yapıldı. Müslüman taraftarlara

Daha önce Chelsea'nin stadyumunda yapılan iftar etkinliğinin bir benzeri Liverpool'un sahasında yapıldı.

İngiliz devinin maçlarını oynadığı Anfiel Road'da Ramaza ayına özel ezan okunarak, 3 bin kişilik iftar yemeği verildi.

Stadyumda okunan ezan sonrası dünyanın birçok noktasından gelen taraftarlar birlikte oruç ibadetini yerine getirdi.

LIVERPOOL'DA EZAN SESLERİ

Sosyal medyada yayılan görüntülere büyük ilgi gösterildi.

Liverpool'un kadrosunda yer alan Mohamed Salah'ın iftar etkinliğinin gerçekleşmesinde büyük pay sahibi olduğu öne sürüldü.

Öte yandan Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool'un her sene geleneksel olarak iftar davetlerini sürdüreceği öğrenildi.

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