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Lucas Torreira'dan çok net transfer sözleri! "Bu benim için bir eksiklik ama..."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, sarı kırmızılı takımdaki geleceğine dair net konuştu. "Kontratım bittiğinde 32 yaşında olacağım. Bu benim için bir eksiklik ama..." diyen Torreira, Muslera'nın transferindeki etkisine değindi.

Galatasaray, Süper Lig'in bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Hem Türkiye Kupası'nı hem de Süper Lig şampiyonluğunu elde eden sarı kırmızılıların başarılı futbolcusu Lucas Torreira, önemli açıklamalarda bulundu.

La Cocina de Kesman Youtube kanalına konuşan Uruguaylı yıldız hem Galatasaray'a geliş sürecine hem de ayrılık ihtimaline değindi.

Lucas Torreira'dan çok net transfer sözleri!

"MUSLERA SAYESİNDE GALATASARAY'A GELDİM"

Torreira'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bıkmadan tekrar edeceğim: Neredeyse tamamen Fernando Muslera sayesinde Galatasaray'a geldim. Tüm krediyi ona veriyorum çünkü beni her gün arıyordu. Ona, "Nando, beni artık arama, beni artık arama" diyordum artık. Tatildeydim, ve beni arıyordu, Galatasaray'ın ilgilendiğini, antrenörün beni aramak istediğini söylüyordu. Başkanın da beni istediğini söylüyordu."

Lucas Torreira'dan çok net transfer sözleri!

"ASLA PİŞMAN OLMAYACAĞIM"

"Ben Arsenal'de sezon öncesi kampındaydım ve hala Amerika'daydık. Türkiye'ye gitme planım yoktu. Ailemle birlikte buraya gelmeye karar verdim. Bunu da çok konuştuk çünkü ülkeyi de ligi de tanımıyordum. Sonra Galatasaray'la sözleşme imzaladım, mutluyum. Asla pişman olmayacağım çünkü bana kupa kaldırma şansı verdiler ki bazen başka takımlarda bunu yaşayamıyorsun. Bu benim üçüncü sezonum ve gerçekten çok mutluyum."

"Bugün için baktığımızda şu anım ve geleceğim Galatasaray. En çok istediğim şey keyfini çıkarabilmek."

"BU BENİM İÇİN BİR EKSİKLİK AMA..."

"Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmem var. Kontratım bittiğinde 32 yaşında olacağım. Galatasaray, Avrupa'daki son durağım olacak diye düşünüyordum. 10 yıldır Avrupa'dayım ve Güney Amerika'da da oynama fırsatım olmadı. Bu benim için bir eksiklik ama ne olur bilmiyorum."

"Geleceği planlamakta iyi değiliz çünkü bugünlerde futbolda her şey çok değişken, altı ayda bir takım değiştirebiliyorsun. Gelecekte ne olacağını bilmiyorum ama bugün burada olmaktan keyif alıyorum."

Lucas Torreira'dan çok net transfer sözleri!

"BURADA YAŞANANLAR İNANILMAZ"

"Yıldızlarla dolu bir takımın parçasıyım. Kendimi Türkiye'nin en iyi takımı Galatasaray'ın bir parçası olarak görüyorum. O yüzden memnunum, çok rahatım ve iyi insanlara birlikteyim. Galatasaray forması için oynamaktan keyif alıyorum. Çok mutluyum."

"Bugün öyle büyük bir takımdayım ki; hangi ülkeye gidersek gidelim her zaman çok sayıda taraftarımız oluyor. Bu da insanı çok mutu ediyor. Sevilmek de güzel bir şey."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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