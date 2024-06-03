Luciano Spalletti'den Türkiye'ye övgü! 'Çok kaliteli bir takım, hızlı oyuncuları var'

İtalya Teknik Direktörü Luciano Spalletti, yarın Türkiye ile oynayacakları hazırlık maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. A Milli Takım'a övgüler yağdıran Splaetti, "Türkiye çok kaliteli bir takım, çok hızlı hücum oyuncuları var. Büyük ve önemli takımlarda oynayan futbolculara sahipler. Daha önce önemli rakipleri de yendiler." ifadelerini kullandı.

İtalya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Luciano Spalletti, 2024 Avrupa Şampiyonası öncesinde yarın Türkiye ile yapacakları hazırlık maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Luciano Spalletti'nin, İtalya Milli Takımı'nın Floransa yakınındaki kamp merkezinde düzenlenen basın toplantısına, Juventus'ta forma giyen orta saha oyuncularından Nicolo Fagioli ile katıldı.

Luciano Spaletti şu ifadeleri kullandı:

BİZİM İÇİN İYİ BİR TEST OLACAK

"Türkiye'ye karşı oyuncularımın son durumunu görmek istiyorum. Bizim için iyi bir test olacak. Genç oyuncularımı da görmek istiyorum. Kadro hakkında çok da fazla konuşamam, hazırlık maçları ve antrenmanlara göre 27 kişilik son kadromuzu şekillendireceğiz. Yarınki maçta oyuncu değişiklik haklarımızın tamamını kullanacağız."

TÜRKİYE ÇOK KALİTELİ BİR TAKIM

Spaletti, A Milli Futbol Takımı'nın İtalyan Teknik Direktörü Vincenzo Montella hakkındaki soru üzerine, "Vincenzo Montella'yı çok iyi tanıyorum. Hoca olarak Türkiye'de çalıştırdığı Adana Demirspor'da da çok başarılı oldu ve kalitesini gösterdi. Türkiye çok kaliteli bir takım, çok hızlı hücum oyuncuları var. Büyük ve önemli takımlarda oynayan futbolculara sahipler. Daha önce önemli rakipleri de yendiler. Çok zorlu bir maç olacak. Yapmak istediklerimizi görmek adına çok önemli bir maç oynayacağız." şeklinde konuştu.



Avrupa Şampiyonası'nda takımına güvendiğinin altını çizen Spaletti, şunları kaydetti:

EURO 2024'TEN ÇOK UMUTLUYUM

"EURO 2024'ten çok umutluyum. Takımım çok ciddi ve dikkatli bir şekilde çalışıyor. Yoğun bir tempoda devam ediyoruz. İyi bir yoldayız. Sorumluluğumuzun farkındayız, en iyisini yapmaya çalışacağız. Yavaş yavaş oyunumuzun oturduğunu görmek istiyorum. Dışarıda kalan oyuncuları belirlemek hiç kolay olmayacak, bu oyuncular daha sonra da kadromuzda olacaktır. Hazırlık maçları bizim için çok önemli, oyuncuların bu maçlarda istediğimiz oyuna vereceği cevap da bizim için değerli."