Fransa 1'inci Ligi (Ligue 1) takımlarından Marsilya'da, teknik direktör Roberto De Zerbi dönemi sona erdi.

Marsilya'dan yapılan açıklamada, "Kulüp yönetimi, sahibi, başkanı ve futbol direktörünün katılımıyla gerçekleştirilen kapsamlı istişareler sonucunda, A takımın başında bir değişikliğe gidilmesi kararlaştırılmıştır. Kulübün menfaatleri doğrultusunda ve sezonun geri kalanındaki sportif hedeflere ulaşmak amacıyla alınan bu ortak karar, derinlemesine bir değerlendirme sürecinin ardından verilmiştir. Olympique de Marseille, özellikle 2024/2025 sezonunda elde edilen ikincilikte büyük payı olan Roberto De Zerbi’ye; gösterdiği özveri, bağlılık, profesyonellik ve ciddiyet için teşekkür eder" denildi.

21 MAÇTA 1,86 PUAN ORTALAMASI

Bu sezon ligde 21 maça çıkan 46 yaşındaki çalıştırıcı; 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 1,86 puan ortalaması tutturdu.

