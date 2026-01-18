Real Madrid’in yıldızı Kylian Mbappé’nin, Santiago Bernabéu’ya 15 kilometre mesafedeki La Finca’da bulunan ve değeri 11 milyon euroyu bulan lüks villası; geniş yaşam alanları, özel spor ve dinlenme bölümleriyle gündem oldu.

Real Madrid’in yıldızı Kylian Mbappé, Madrid’e taşınırken şehrin en gözde yerleşimlerinden biri olan La Finca / Los Lagos 1 bölgesinde Gareth Bale’e ait olan gösterişli bir villayı satın aldı. Evin satış bedeli ve özellikleri medyada geniş şekilde yer aldı: mülkün değeri yaklaşık 11 milyon euro olarak veriliyor ve Madrid şehir merkezine (Santiago Bernabéu) yaklaşık 15 kilometre mesafede konumlanıyor.

Villanın büyüklüğü ve iç düzeni lüksün sınırlarını zorluyor: yapının bilgi kaynaklarına göre yaklaşık 1.200 m² inşaat alanı ve arazinin toplamı ise binlerce metrekare (çeşitli haberlere göre ~3.000 m² civarı). Ev 7–8 yatak odası ve 11 banyoya sahip olacak şekilde düzenlenmiş.

Konfor ve eğlence alanları da eksik değil: özel sinema odası, jakuzi, ısıtmalı kapalı havuz, geniş spor salonu/sauna imkânları ve bahçede mini golf green’i gibi dış mekân tesisleri bulunuyor. Dışarıda ayrıca futbol ve basketbol alanı ile birden fazla teras yer alıyor; kapalı/kapalıya yakın garaj ya da otopark kapasitesi de 6 araç civarı olarak aktarılıyor.

La Finca, yüksek güvenlikli, ünlülerin ve sporcuların yoğunlaştığı bir yerleşim bölgesi. Bölgede 24 saat güvenlik, kontrol noktaları ve sıkı erişim düzenlemeleriyle biliniyor; bu da yıldız isimlerin mahremiyet ve güvenlik beklentilerine uygun kabul ediliyor. Mbappé’nin seçimini bu açıdan yaptığı belirtiliyor.

