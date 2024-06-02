Memphis Depay'dan Beşiktaş'ı heyecanlandıran açıklama! 'Artık serbest bir oyuncuyum'

Atletico Madrid ile sözleşmesinin bitmesinin ardından serbest durumda bulunan Memphis Depay, geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı. Adı Beşiktaş ile de anılan Hollandalı yıldız, "Artık serbest bir oyuncuyum ve bu yaz istediğim takıma gidebilirim." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın transfer gündeminde bulunan Hollandalı yıldız Memphis Depay, Atletico Madrid ile yollarını ayırdı ve serbest duruma düştü.

Hollandalı yıldız geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı. Memphis Depay şu ifadeleri kullandı:

İSTEDİĞİM TAKIMA GİDEBİLİRİM

"Artık serbest bir oyuncuyum ve bu yaz istediğim takıma gidebilirim. Ancak hiçbir kulüple görüşmüyorum çünkü tek odak noktam EURO 2024!"

DÜNYA DEVLERİNİN FORMASINI GİYDİ

Memphis Depay, kariyeri boyunca PSV Eindhoven, Manchester United, Olimpik Lyon, Barcelona ve Atletico Madrid formaları giydi. 31 yaşındaki yıldız ayrıca Hollanda Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 31 maça çıkan Depay, 9 gol ve 2 asist üretti.