Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol EURO 2024'ün en güzel golü seçildi

A Milli Takım'ın genç yıldızlarından Mert Müldür'ün Gürcistan'a karşı kaydettiği gol, taraftarlar tarafından EURO 2024'ün en güzel golü olarak belirlendi.

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final oynayan Türkiye, gösterdiği performansla göz doldurdu.

İspanya'nın şampiyonluğu ile sonuçlanan dev turnuvanın en güzel golünü ise Türk yıldız Mert Müldür kaydetti.

UEFA'nın yaptığı paylaşıma göre taraftarlar yapılan oylama sonucunda Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol turnuvanın en güzel golü seçildi.

MERT MÜLDÜR'ÜN GÜRCİSTAN'A ATTIĞI GOL