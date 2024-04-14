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Mijatovic varsa kaybetmek yok! Anadolu Efes Beşiktaş'ı 15 sayı farkla mağlup etti

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Mijatovic varsa kaybetmek yok! Anadolu Efes Beşiktaş&#039;ı 15 sayı farkla mağlup etti

Spor Haberleri

Hafta içi Kızıl yıldız karşısında 100 atarak Euroleague de yoluna devam eden Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nde, kendi sahasında Beşiktaş Emlakjet'i 90-75 mağlup etti.

Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Anadolu Efes, evinde konuk ettiği Beşiktaş Emlakjet'i 90-75 yendi. İlk periyodu 32-25 önde kapatan mavi-beyazlılar, devreyi 51-40'lık skorla galip tamamladı.Mijatovic varsa kaybetmek yok! Anadolu Efes Beşiktaş'ı 15 sayı farkla mağlup etti - 1. Resim

15 MART'TAN BERİ KAYIP YOK

İkinci yarıda da farkın erimesine izin vermeyen Anadolu Efes 3. periyodu 68-58'lik skorla kapattı. Finali 90-75 ile yapan Anadolu Efes, Tomislav Mijatovic yönetiminde 15 Mart'tan beri çıktığı hiçbir maçı kaybetmedi.

Anadolu Efes gelecek hafta Türk Telekom'u konuk edecek. Beşiktaş ise Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak.

 

Düzenleyen:  - Spor
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