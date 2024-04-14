Mijatovic varsa kaybetmek yok! Anadolu Efes Beşiktaş'ı 15 sayı farkla mağlup etti

Düzenleyen: Songül Soysal 14 Nisan 2024 15:27 - Güncelleme: 14 Nisan 2024 15:27 - Güncelleme:

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Hafta içi Kızıl yıldız karşısında 100 atarak Euroleague de yoluna devam eden Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nde, kendi sahasında Beşiktaş Emlakjet'i 90-75 mağlup etti.