Mijatovic varsa kaybetmek yok! Anadolu Efes Beşiktaş'ı 15 sayı farkla mağlup etti
Düzenleyen: Songül Soysal- Güncelleme:
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Hafta içi Kızıl yıldız karşısında 100 atarak Euroleague de yoluna devam eden Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nde, kendi sahasında Beşiktaş Emlakjet'i 90-75 mağlup etti.
Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Anadolu Efes, evinde konuk ettiği Beşiktaş Emlakjet'i 90-75 yendi. İlk periyodu 32-25 önde kapatan mavi-beyazlılar, devreyi 51-40'lık skorla galip tamamladı.
15 MART'TAN BERİ KAYIP YOK
İkinci yarıda da farkın erimesine izin vermeyen Anadolu Efes 3. periyodu 68-58'lik skorla kapattı. Finali 90-75 ile yapan Anadolu Efes, Tomislav Mijatovic yönetiminde 15 Mart'tan beri çıktığı hiçbir maçı kaybetmedi.
Anadolu Efes gelecek hafta Türk Telekom'u konuk edecek. Beşiktaş ise Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak.
Düzenleyen: Songül Soysal - Spor