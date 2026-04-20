Milli sporcu Muhammed Furkan Özbek, Avrupa Halter Şampiyonası’nda ismini derece listesine yazdırdı. Özbek koparmada gümüş madalya kazanırken, silkmede altın madalya kazanarak Avrupa rekoru kırdı.

Avrupa Halter Şampiyonası’nda yarışan milli sporcu Muhammed Furkan Özbek tarihi bir başarıya imza attı. Özbek koparmada 143 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazanırken, silkmede ise 180 kilo kaldırarak yeni Avrupa rekorunun sahibi oldu.

Milli sporcu Muhammed Furkan Avrupa şampiyonu oldu! Hem gümüş hem altın madalya kazandı

AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

Erkekler 65 kiloda yarışan milli sporcu altın madalya kazandı. Toplamda ise 323 kiloluk derecesiyle altın madalyaya uzanan milli sporcu, Avrupa şampiyonu oldu. Aynı sıklette mücadele eden Ferdi Hardal da koparmada 135 kiloluk derecesiyle bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncülüğünü elde etti.

Milli sporcu Muhammed Furkan Avrupa şampiyonu oldu! Hem gümüş hem altın madalya kazandı

YİĞİT ERDOĞAN AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ

Gürcistan’ın Batum şehrinde devam eden Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nın ikinci gününde ise erkekler 60 kilo kategorisinde mücadele eden Yiğit Erdoğan, koparmada 121 kilo, silkmede 148 kiloluk kaldırışlar yaparken, toplamda 269 kiloluk yeni Avrupa Gençler rekoru sonrasında bronz madalya kazanıp Avrupa üçüncüsü oldu. Aynı kiloda yarışan Burak Aykun ise koparmada 119 kilo, silkmede 147 kilo ve toplamda 266 kiloluk derece elde etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası