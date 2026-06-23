İhlas Haber Ajansı
Milli Takım, ABD maçı hazırlıklarına devam etti
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve son maçında ABD ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Özetle DinleMilli Takım, ABD maçı hazırlıklarına devam etti
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Spor 1 dk önce
Milli takım, Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde Arizona'da ABD maçı taktik antrenmanı gerçekleştirdi.
- Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak pas ve top kapma çalışmalarıyla başladı.
- Basına kapalı bölümde ABD maçı taktiği üzerinde duruldu.
- Hafif sakatlığı bulunan Yunus Akgün salonda çalıştı.
- TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz antrenmanı izledi.
- Milli takım, Arizona'daki son antrenmanını tamamladıktan sonra hazırlıklarına Los Angeles'ta devam edecek.
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Arizona Athletic Grounds'ta Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman pas çalışmalarıyla başladı ve top kapma çalışmalarıyla devam etti.
TAKTİK İDMAN YAPILDI
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise ABD müsabakasının taktiği üzerinde duruldu. Hafif sakatlığı bulunan Yunus Akgün ise salonda çalıştı.
TFF BAŞKANI DA ANTRENMANI İZLEDİ
Antrenmanı TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da izledi.
Kamp yaptığı Arizona'daki son antrenmanını gerçekleştiren milliler, ABD mücadelesinin hazırlıklarına Los Angeles'ta devam edecek.
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