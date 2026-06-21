Kariyerini Portekiz ekiplerinden Porto'da sürdüren 21 yaşındaki milli golcü Deniz Gül için transferde en büyük adayı Galatasaray olduğu ileri sürüldü.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da Deniz Gül ismi gündeme geldi.

GALATASARAY İÇİN CAZİP

Portekiz medyasından A Bola'nın haberinde; Deniz Gül'ün Porto'daki geleceğine dair önemli bilgiler verildi. Elche'nin golcüsü Andre Silva'nın Porto'ya transfer olmasının, Deniz'in kulüpteki geleceğini karmaşıklaştırdığı iddia edildi. Haberde, mavi beyazlı yönetimin Türk oyuncunun durumunu değerlendirmesi ve piyasa dinamiklerini anlaması için zamanı olduğu vurgulandı ve Galatasaray'ın, Deniz Gül'ün transferi için en dikkat çeken kulüp olduğu belirtildi.

Deniz Gül

10+4 KURALI CAZİP HALE GETİRDİ

Gelecek sezon Türkiye'de uygulanacak olan 10+4 yabancı kuralına dikkat çekilerek bu durumun Deniz'i sarı kırmızılılar için cazip bir hedef haline getirdiği ifade edildi.

PORTO'DA 9 GOLE KATKI YAPTI

Kariyerine İsveç'te başlayan 21 yaşındaki santrfor, Portekiz ekibi Porto'da bu sezon çıktığı 44 maçta 7 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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