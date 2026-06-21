Milli yıldız için en güçlü aday Galatasaray
Kariyerini Portekiz ekiplerinden Porto'da sürdüren 21 yaşındaki milli golcü Deniz Gül için transferde en büyük adayı Galatasaray olduğu ileri sürüldü.
- Portekiz medyası A Bola'ya göre, Andre Silva'nın Porto'ya transferi Deniz Gül'ün kulüpteki geleceğini karmaşıklaştırdı.
- Galatasaray, Deniz Gül'ün transferi için en dikkat çeken kulüp olarak belirtildi.
- Gelecek sezon Türkiye'de uygulanacak 10+4 yabancı kuralı, Deniz Gül'ü sarı-kırmızılılar için cazip bir hedef haline getirdi.
- 21 yaşındaki santrfor, Porto'da bu sezon 44 maçta 7 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da Deniz Gül ismi gündeme geldi.
Galatasaray'da Osimhen bilmecesi: Manchester United'dan rekor bonservisi bedeli
GALATASARAY İÇİN CAZİP
Portekiz medyasından A Bola'nın haberinde; Deniz Gül'ün Porto'daki geleceğine dair önemli bilgiler verildi. Elche'nin golcüsü Andre Silva'nın Porto'ya transfer olmasının, Deniz'in kulüpteki geleceğini karmaşıklaştırdığı iddia edildi. Haberde, mavi beyazlı yönetimin Türk oyuncunun durumunu değerlendirmesi ve piyasa dinamiklerini anlaması için zamanı olduğu vurgulandı ve Galatasaray'ın, Deniz Gül'ün transferi için en dikkat çeken kulüp olduğu belirtildi.
10+4 KURALI CAZİP HALE GETİRDİ
Gelecek sezon Türkiye'de uygulanacak olan 10+4 yabancı kuralına dikkat çekilerek bu durumun Deniz'i sarı kırmızılılar için cazip bir hedef haline getirdiği ifade edildi.
PORTO'DA 9 GOLE KATKI YAPTI
Kariyerine İsveç'te başlayan 21 yaşındaki santrfor, Portekiz ekibi Porto'da bu sezon çıktığı 44 maçta 7 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.