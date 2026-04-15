2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Kadın A Millî Takımımız, üçüncü maçında deplasmanda İsviçre'ye 3-1 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Letzigrund Stadı'ndaki maçta İsviçre'nin gollerini Aurelie Csillag (2) ve Viola Calligaris atarken ay-yıldızlı ekibin tek golü Ebru Topçu'dan geldi.

İSVİÇRE İLE BİR MAÇ DAHA

Milliler, gruptaki dördüncü maçında 18 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da İsviçre ile Sinop Şehir Stadı'nda karşılaşacak.

VİLDAN KARDEŞLER İLK KEZ A MİLLÎ FORMAYI GİYDİ

Türk vatandaşlığına yeni geçen Vildan Kardeşler, 80. dakikada Kader Hançar'ın yerine oyuna dahil olarak kariyerinde ilk kez A Millî Takım forması giymiş oldu.

İRLANDA DA TÜRKİYE'YE GELECEK

Millîlerimiz, 19 Nisan Pazar günü kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek. 5 Haziran 2026 tarihinde Pendik Stadı'nda Kuzey İrlanda'yı ağırlayacak olan Ay-Yıldızlılarımız, 9 Haziran'da Malta ile deplasmanda karşılaşacak ve grup maçlarını tamamlayacak. Ay-Yıldızlılar, puan sıralamasına göre 2027 FIFA Dünya Kupası'na gidebilmek için 2 tur play-off karşılaşması oynayacak.

AKÇAY, BERN BÜYÜKELÇİSİ İNCESU'YA FORMA HEDİYE ETTİ

Zürih'teki karşılaşmayı Genç Millî Takımlar ve Kadın Millî Takımlar'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay da takip etti. Mücadeleyi Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu ile Zürih Başkonsolos Yardımcısı Furkan Yılmaz da izledi. Muhammet Akçay, İncesu'ya günün anısına Millî Takım forması hediye etti.

Stat: Letzigrund Stadyumu

Hakemler: Sofiya Prychyna, Maryna Striletska, Oleksandra Vdovina, Liudmyla Telbukh (Ukrayna)

İsviçre: Livia Peng, Julia Stierli (Dk. 46 Ana-Maria Crnogorcevic), Noelle Maritz, Geraldine Reuteler (Dk. 85 Coumba Sow), Riola Xhemaili (Dk. 68 Lia Kamber), Nadine Riesen (Dk. 88 Noemi Ivelj), Sydney Schertenleib, Lia Waiti ©, Aurelie Csillag (Dk. 85 Svenja Fölmli), Viola Calligaris, Iman Beney

Türkiye: Selda Akgöz, İlayda Civelek, Eda Karataş, Gülbin Hız, Elif Keskin, Başak İçinözbebek, Ebru Topçu (Dk. 88 Miray Cin), Busem Şeker (Dk. 88 Melike Öztürk), Selen Altunkulak (Dk. 72 Cansu Nur Kaya), Fatma Şakar (Dk. 73 Melike Pekel), Kader Hançar (Dk. 80 Vildan Kardeşler)

Goller: Aurelie Csillag (Dk. 49 ve 75), Ebru Topçu (Dk. 52), Viola Calligaris (Dk. 80)

Sarı Kartlar: Selda Akgöz, Başak İçinözbebek (Türkiye), Riola Xhemaili (İsviçre)

Haberle İlgili Daha Fazlası