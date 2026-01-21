Anadolu Ajansı
Millilerin, Dünya Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakibi belli oldu
2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2. turunda A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın rakibi Romanya oldu.
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2. turunda Romanya ile eşleşti.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, Kıbrıs Rum Kesimi'ni iki maçta da yenerek 2. ön eleme turuna yükselen milli takımın rakibi, 2026 Avrupa Şampiyonası B Grubu'nu son sırada tamamlayan Romanya oldu.
Türkiye, 2. turda ilk maçını 18-19 Mart'ta sahasında, rövanşını da 21-22 Mart'ta deplasmanda oynayacak.
