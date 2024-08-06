Mircea Lucescu, 79 yaşında sahalara geri döndü! Efsane hocanın yeni takımı şaşırttı
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Süper Lig'de daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'ı şampiyon yapan Mircea Lucescu, Romanya Milli Takımı'nın başına geçti.
Romanya Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü 79 yaşındaki Mircea Lucescu oldu.
Romanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Rumen teknik direktörle 2026 senesine kadar anlaşma imzalandığı belirtildi.
SÜPER LİG'DE 2 ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı'nda görev alan Mircea Lucescu, son olarak Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'de görev almıştı.
Lucescu, 2002 yılında Galatasaray ile, 2003'te ise Beşiktaş'ı Süper Lig şampiyonu yapmıştı.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor