Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Mircea Lucescu, 79 yaşında sahalara geri döndü! Efsane hocanın yeni takımı şaşırttı

Mircea Lucescu, 79 yaşında sahalara geri döndü! Efsane hocanın yeni takımı şaşırttı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Mircea Lucescu, 79 yaşında sahalara geri döndü! Efsane hocanın yeni takımı şaşırttı

Spor Haberleri

Süper Lig'de daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'ı şampiyon yapan Mircea Lucescu, Romanya Milli Takımı'nın başına geçti.

Romanya Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü 79 yaşındaki Mircea Lucescu oldu.

Romanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Rumen teknik direktörle 2026 senesine kadar anlaşma imzalandığı belirtildi.

Mircea Lucescu, 79 yaşında sahalara geri döndü! Efsane hocanın yeni takımı şaşırttı - 1. Resim

SÜPER LİG'DE 2 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı'nda görev alan Mircea Lucescu, son olarak Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'de görev almıştı.

Lucescu, 2002 yılında Galatasaray ile, 2003'te ise Beşiktaş'ı Süper Lig şampiyonu yapmıştı.

Düzenleyen:  - Spor
Savunma Sanayii İcra Komitesi sona erdi! İşte alınan kararlarHizbullah lideri Nasrallah'tan İsrail'e gözdağı: Artık müzakerelerle çözülmeyecek bir sorun
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Süper Kupa zaferi sonrası Beşiktaş'a 2 futbolcudan kötü haber - SporSüper Kupa zaferi sonrası Beşiktaş'a 2 isimden kötü haber2 binden fazla sporcu katılacak! Kazakistan’daki 5. Dünya Göçebe Oyunları hazırlıkları tamamlanıyor - SporDünya Göçebe Oyunları'na 2 binden fazla sporcu katılacakBerke Akçam 400 metre engellide yarı finale kaldı, Yasmani Copello yarışamadı - SporBerke Akçam 400 metre engellide yarı finaldeMilli güreşçi Burhan Akbudak son 16 turunda Zoltan Levai'ye yenildi - SporBurhan Akbudak son 16 turunda veda ettiBeşiktaş genç futbolcusu Badra Cisse ile yollarını ayırdı - SporBeşiktaş'ta genç futbolcu ile yollar ayrıldıDaniele Santarelli, Filenin Sultanları'nın hedefini açıkladı - SporSantarelli: Türkiye'ye madalyayla dönmek istiyorum
Sonraki Haber Yükleniyor...