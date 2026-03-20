Mircea Lucescu kararını verdi: Türkiye'nin rakibi Romanya'da aday kadro açıklandı
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde 26 Mart Perşembe günü karşılaşacağı Romanya'nın aday kadrosu belli odu. Kritik maç, Beşiktaş Park'ta saat 20.00'de başlayacak.
- Kadroda bulunanGheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, Süper Lig'de Alanyaspor forması giyiyor.
Romanya kadrosunda şu futbolcular yer aldı:
Kaleci: Ionut Radu (Real Club Celta), Marian Aioani (FC Rapid Bükreş), Mihai Popa (CFR Cluj)
Defans: Andrei Ratiu (Rayo Vallecano), Deian Sorescu (Gaziantep FK), Radu Draguşin (Tottenham), Andrei Burca (Yunnan Yukun FC), Virgil Ghita (Hannover 96), Adrian Rus (CS Universitatea Craiova), Andrei Coubiş (FC Universitatea Cluj), Nicuşor Bancu (CS Universitatea Craiova), Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt)
Orta saha: Vladimir Screciu (CS Universitatea Craiova), Vlad Dragomir (Pafos FC), Razvan Marin (AEK Atina FC), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo FC), Florin Tanase (FCSB), Ianis Hagi (Corendon Alanyaspor), Dennis Man (PSV), Alexandru Dobre (FC Rapid Bükreş), Valentin Mihaila (Çaykur Rizespor), Claudiu Petrila (FC Rapid Bükreş), Ştefan Baiaram (CS Universitatea Craiova)
Forvet: Daniel Birligea (FCSB), David Miculescu (FCSB), Marius Coman (UTA Arad)