Montella'dan Dünya Kupası mesajı: Her şeyimizi vereceğiz!
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalindeki Kosova karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda Kosova ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Vincenzo Montella, müsabaka öncesi konuştu.
"ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"
Dünya Kupası'na gitmek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden Vincenzo Montella, "Çok büyük bir heyecan. Çok büyük duygular. Bu mesleği yapıyorsanız Dünya Kupası hayali kurarsınız. Hepimizin hayali var. Futbolcularım ilk günden itibaren her şeyi verdi. Ayrıcalıklı hissediyorum burada olduğum için. Hayalimiz için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.
"ORTA SAHADAKİ RAKAMSAL ÜSTÜNLÜĞÜ ALMAK İSTEDİM"
Kadro seçimiyle ilgili konuşan İtalyan çalıştırıcı, "Biz rakiplerin özelliklerine adapte olan bir takımız. 3 isim değişti ama o 3 isim de büyük maçlar oynadı. Onda bir sıkıntı yok. Bu maça daha uygun oyuncuları oynatmak istedim. Rakibimizin amacı geçişleri sağlamak. Orta sahadaki rakamsal üstünlüğü almak istedim. Burada bir hedefimiz. Onun peşinden gidiyoruz." ifadelerini kullandı.
"HER ŞEYİMİZİ VERECEĞİZ"
Montella son olarak "Her şeyimizi vereceğiz. Ne olursa olsun. Allah yardımcımız olsun!" dedi.