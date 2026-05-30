Vincenzo Montella “Öngörülemez bir gruba sahibiz. Bazen hep birlikte savunma ve hücum yapmamız gereken anlar olacak. Avustralya sınavımız Kosova maçına benzer bir maç olacak. Elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

FIFA 2026 Dünya Kupası yaklaşıyor, heyecan artıyor. Peki A Millî Takım’ın başındaki teknik direktörümüz Vincenzo Montella ne düşünüyor?

KAFASINDA NELER VAR?

Hazırlıklarına Riva’da devam eden ay yıldızlı ekipte İtalyan çalıştırıcı duygu ve düşüncelerini A Spor’a açıkladı. İşte Montella’dan öne çıkanlar...

Montella'nın Dünya Kupası planı hazır: Sabırlı olmalıyız

ADIM ADIM İLERLEYECEĞİZ

“Hedefimiz öncelikle her zaman yaptığımız gibi adım adım ilerlememek ve gruptan çıkmak. Gruptan çıktıktan sonra maçlar teke düşüyor ve sonrasında adım adım ilerleyerek en iyi şekilde ülkemizi temsil etmek istiyoruz. Baskı olması çok normal. Millî takımda bir kulübü değil, bir ülkeyi temsil ediyorsunuz. En iyi performansı sergilemeniz gerekiyor”

TEK TEK RAKİP ANALİZİ

“Grubumuzdaki Avustralya yedinci defa Dünya Kupası’na katılıyor. Alışıklar, bu yüzden biraz daha avantajlılar. Çok daha kompakt ve disiplinli bir takımlar. Paraguay’a baktığınızda ise elemelerde güçlü takımlarla oynadılar. Brezilya, Arjantin gibi. Her zaman böyle takımlarla oynamak zordur. ABD çok iyi bir takım ve ev sahibi. En iyisini yapmaya çalışacaklar.”

HAYAL KURALIM AMA...

“Hayal kurmak istiyoruz ancak bilinçli davranmamız gerekiyor. Öngörülemez bir gruba sahibiz. Biz her zaman sahaya çıktığımızda en iyisini göstermemiz gerekiyor. Bazen hep birlikte savunma ve hücum yapmamız gereken anlar olacak. Avustralya sınavı Kosova maçına benzer bir maç olacak. Sabırlı olmamız gerekiyor. Elimizden gelen her şeyi yapacağız.”

TEK DÜŞÜNCEM BURASI

Vincenzo Montella son günlerde hakkında çıkan F.Bahçe ve Beşiktaş’ın başına geçecek iddiaları için şu sözleri kullandı: Aslında sözleşme yenilediğimde Dünya Kupası hayalini kurmuştuk. Türkiye çok uzun süre uzak kalmıştı turnuvadan ve sonunda başardık, mutlu olduk. Benim açıkçası tek düşüncem millî takımın başarısı. Millî takımda olmak inanılmaz gurur ve mutluluk verici.

O GÜN ÇOK KORKUTTU: KEREMSİZ DÜNYA KUPASI OLMAZ

Vincenzo Montella, Riva’da idmanda sakatlanan ve durumu merak edilen Kerem Aktürkoğlu hakkında da bilgi verdi: Kerem bizim için çok önemli bir futbolcu. Çok etkili baskı yapan ve takımı baskıya kaldırabilen bir futbolcu, üstüne gol de atabilen bir futbolcu. Dünya Kupası’nın onsuz geçirmek benim kafamda yok. O gün çok büyük bir korku yaşadık ama ciddi bir durum yok. Geri dönüşünü de adım adım yapıyoruz. Kuzey Makedonya maçında risk almayacağım. 6 Haziran’daki maçta da belki biraz süre verebilirim. Takımımızın çok önemli bir parçası. Risk almadan süreci yöneteceğiz.

