Morata'yı almak istiyorlar: Como fiyat artırdı
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
İtalyan ekibi Como, Galatasaraylı Morata için teklifini 5,5 milyon avroya yükseltti. Sarı-kırmızılıların 7 milyon avroluk talebiyle fark azalırken, transferin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.
G.Saray'ın İspanyol oyuncusu Morata'yı bir an önce kadrosuna katmak isteyen Serie A ekibi Como, yaptığı teklifi yeniledi.
İtalyan kulübü, Morata için sarı kırmızılılara yaptığı teklifi 5,5 milyon avroya çıkardı. G.Saray da talebini 7 milyon avro bandına çekerken iki kulüp arasında fark iyice azaldı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökberk Conker