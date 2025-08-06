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Morata'yı almak istiyorlar: Como fiyat artırdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Morata&#039;yı almak istiyorlar: Como fiyat artırdı
Galatasaray, Alvaro Morata, Serie A, Transfer, Futbol, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İtalyan ekibi Como, Galatasaraylı Morata için teklifini 5,5 milyon avroya yükseltti. Sarı-kırmızılıların 7 milyon avroluk talebiyle fark azalırken, transferin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

G.Saray'ın İspanyol oyuncusu Morata'yı bir an önce kadrosuna katmak isteyen Serie A ekibi Como, yaptığı teklifi yeniledi.

Morata'yı almak istiyorlar: Como fiyat artırdı - 1. Resim

İtalyan kulübü, Morata için sarı kırmızılılara yaptığı teklifi 5,5 milyon avroya çıkardı. G.Saray da talebini 7 milyon avro bandına çekerken iki kulüp arasında fark iyice azaldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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