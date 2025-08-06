Morata'yı almak istiyorlar: Como fiyat artırdı

G.Saray'ın İspanyol oyuncusu Morata'yı bir an önce kadrosuna katmak isteyen Serie A ekibi Como, yaptığı teklifi yeniledi.

İtalyan kulübü, Morata için sarı kırmızılılara yaptığı teklifi 5,5 milyon avroya çıkardı. G.Saray da talebini 7 milyon avro bandına çekerken iki kulüp arasında fark iyice azaldı.