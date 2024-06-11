Mourinho Galatasaray'a, Okan Buruk Arabistan'a demişti! Rafa Silva'nın yeni adresi belli oldu

Jose Mourinho ve Okan Buruk'un hakkında açıklama yaptığı Rafa Siva'nın yeni adresi belli oluyor. Silva'nın Arabistan'ın Al-Shabab takımı ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Gelecek sezon hem Avrupa'da başarı hem de Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray ve Fenerbahçe yıldız futbolcularla takımlarını güçlendirmek istiyor. İki takımında adı Benfica'dan ayrılan Rafa Silva ile anıldı. Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, "Rafa Silva harika bir oyuncu ancak Galatasaray'a yakın olduğunu duydum." diyerek oyuncunun rakibine transfer olacağını iddia etmişti, Galatasaray cephesinden Okan Buruk ise Rafa Silva'nın Arabistan'a transfer olacağını ifade etti. Bugün yıldız oyuncu hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

RAFA SİLVA ARABİSTAN YOLCUSU

Arriyadiyah'ın haberine göre; Rafa Silva, birkaç gün önce Al-Shabab ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Haberde, 31 yaşındaki futbolcunun transferinin tamamlanması için geriye yalnızca resmi onayın kaldığı ifade edildi. Suudi Arabistan'da şu anda kulüpler için bütçe hazırlandığı ve haziran ayı sonuna kadar bütçelerin belli olacağı belirtildi. Bu durumda kulüplerin de transferlere resmi olarak temmuz ayından itibaren başlayacağı kaydedildi.

Haber detayında Al Shabab'a yakın bir kaynağın, Rafa Silva transferinin başarısız olma ihtimalinin sorulması üzerine şu cevabı verdi:

RAFA TÜRKİYE'DEN GELEN TEKLİFLERİ GÖRMEZDEN GELDİ

"Rafa, şu ana kadar kendisine Türkiye'den gelen teklifleri görmezden gelmeyi ve yeni bütçenin oluşmasının ardından anlaşmanın kesin olarak tamamlanmasını beklemeyi tercih etti."