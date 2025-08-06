Mourinho, tur için temkinli açıklamalarda bulundu: Feyenoord zor takım

EMİN ULUÇ - Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Feyenoord maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Rakiplerinin oyun planına değinen Portekizli teknik adam, “Onların geçen sene oynadığı maçları analiz ederek başladık çünkü bu sene de çok fazla benzerlik gösteriyorlar. Prensipleri, mantaliteleri ve dinamikleri geçen senenin bir replikası gibi. Tabii ki sezon öncesi dönemde oynadıkları hazırlık maçları ve takıma katılan yeni oyuncuları da takip ettik. Zor bir maç olacak çünkü çok bir takıma karşı oynayacağız” diye konuştu.

HERKES OYNAYABİLİR

Tur şansı hakkında Mourinho, “Şansları yüzde 50-50 görüyorum, şu an durum 0-0. Bizi favori görmüyorum ama onları da asla yüzde 51’e yüzde 49 üstümüzde görmüyorum” dedi.

Takımdaki oyuncular hakkında da bilgiler veren Portekizli teknik adam, “Kadroya aldığımız bütün oyuncular şu anda oynayacak durumda. Semedo ve Skriniar’ın fiziksel durumları da iyi. Fiziksel anlamda bir eksiklik hissederlerse de bunun için yeteri kadar tecrübeleri olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

SÜPER LİG'İ TANIDIM

Geçtiğimiz sezon ve bu sezonun farkı sorusuna Mourinho, “Artık burası benim için yeni bir ülke, yeni bir lig ve yeni bir sistem-yapı değil. Dolayısıyla bu sezon sürprizler olmayacak. Süper Lig’de de beni nelerin bekleyeceğini biliyorum. Geçen seneye kıyasla bunun avantajımın olduğunu söyleyebilirim” dedi.

KAPTAN MERT HAKAN YANDAŞ: ÇOK GÜÇLÜ DÖNECEĞİM

Takım kaptanlığına seçilen Mert Hakan Yandaş, “Hocamıza teşekkür ediyorum. Ancak kaptanlık bandı olmasa bile ben ilk gün Fenerbahçe için nasıl davranıyorsam bugün de aynı. Talihsiz bir süreç yaşadım. Geri dönmek için günde 3-4 saat antrenman yapıyorum. İnşallah çok güçlü döneceğim” dedi.

FEYENOORD İLE İLK MAÇ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Hollanda’da Feyenoord ile karşılaşacak. De Kuip Stadı’nda oynanacak müsabaka 22.00’de başlayacak. Karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonu’ndan Glenn Nyberg yönetecek. Temsilcimiz ilk maçta avantajlı bir sonuç alarak 12 Ağustos’ta sahasında oynayacağı rövanş mücadelesiyle play-off turuna yükselmeyi amaçlıyor.