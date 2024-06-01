Mourinho'nun Fenerbahçe'ye maliyeti dudak uçuklattı! Türk futbol tarihinin en pahalı anlaşması

Sahalardan kopmayacak! Fenerbahçe'den ayrılan İsmail Kartal'a teklif var

Sahalardan kopmayacak! Fenerbahçe'den ayrılan İsmail Kartal'a teklif var

Bir rüya gerçekleşiyor! Fenerbahçe, Mourinho ile görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi

Bir rüya gerçekleşiyor! Fenerbahçe, Mourinho ile görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi

Yeni sezonda Fenerbahçe'yi çalıştıracak olan Jose Mourinho'nun toplam maliyeti ortaya çıktı. Portekizli hocaya ödenecek tutar şaşırttı.

İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu göreve getirdi.

KAP'a bildirilen Portekizli hocanın bu hafta İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Son olarak Roma'yı çalıştıran 62 yaşındaki hoca, yeni sezonda Fenerbahçe'nin başarısı için ter dökecek.

MOURINHO'NUN MALİYETİ 40 MİLYON EURO'YU GEÇİYOR

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun senelik ücreti hakkında birçok iddia ortaya atılıyor.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu, dünyaca ünlü hocanın vergiler dahil 22-23 milyon euro yıllık maliyeti olduğunu açıklamıştı.

Ali Koç'un 2 yıllık kontrat sunduğu Mourinho'nun toplam 50 milyon euroya yakın kazanması bekleniyor.

Portekizli hoca için yapılan anlaşmanın Türk futbol tarihinin en pahalı sözleşme olacağu konuşuluyor.