Muslera Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Muslera’nın cezası bitti mi, FB derbi maçında oynayacak mı?

21 Aralık 2023 16:53 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 16:54

Muslera Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Cezası nedeniyle Fatih Karagümrük maçında kaleyi Günay Güvenç’e bırakan Muslera bu hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe maçında oynayacak mı merak ediliyor. İşte detaylar…

MUSLERA FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un forma vermesi halinde Muslera Fenerbahçe maçında oynayacak. Musleran’nın şu anda cezası veya sakatlığı bulunmamaktadır.

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, bu sezon sadece 1 lig maçını kaçırdı. Sarı-kırmızılı ekibin yaptığı 16 maçın 15'inde görev alan Muslera, sadece 9 gol yedi. Uruguaylı kaleci, süre aldığı müsabakaların 8'inde kalesini gole kapattı.

Muslera'nın sakatlanarak çıktığı 11. haftadaki Kasımpaşa maçının son 30 dakikasında ve cezalı olduğu 17. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasında kaleyi Günay Güvenç korudu.

Kasımpaşa müsabakasının son 30 dakikası ve 17. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasında kaleyi koruyan Günay, rakiplerine gol izni vermedi.

MUSLERA’NIN DERBİ PERFORMANSI

Galatasaray'a 2011-2012 sezonunda transfer olan Muslera, 13 sezonda toplam 53 derbi maçta görev aldı.

Deneyimli file bekçisi, Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde 23 galibiyet, 15'er beraberlik ve mağlubiyet gördü. Söz konusu karşılaşmalarda rakiplerin 51 golüne engel olamayan Muslera, 21 derbide gol yememeyi başardı.

Muslera, daha önce 24'ü Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası, 3'ü de TFF Süper Kupa maçı olmak üzere Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 28 karşılaşmada 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-lacivertli takımla yapılan 28 müsabakada kalesinde 24 gol gören Muslera, 12 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.