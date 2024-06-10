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Muslera kendisini transfer etmek isteyen takımları açıkladı! 'Galatasaray izin vermedi'

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Spor Haberleri

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Uruguay'da yayınlanan bir televizyon programına katıldı. Muslera, kendisine yapılan transfer tekliflerini açıkladı.

Galatasaray'ın 37 yaşındaki deneyimli kaptanı Fernando Muslera, ülkesinde açıklamalar yaptı. Sarı-kırmızılılar ile kısa süre önce yeni sözleşme imzalayan Uruguaylı eldiven, kendisine teklifler geldiğini açıkladı.

Muslera'nın açıklamaları şu şekilde:

GALATASARAY'DA BIRAKACAĞIM GİBİ DURUYOR

"Sözleşme yenileme kararımla birlikte kariyerimi Avrupa'da yani Galatasaray'da bitireceğim gibi duruyor. Şu an için Uruguay'a futbol oynamak için gitmeyeceğim gibi duruyor ancak ne olacağını tabii ki de bilemiyorum. Şu an için tüm odağımı gelecek sezona verdim. Ondan sonrasına bakacağız."

Muslera kendisini transfer etmek isteyen takımları açıkladı! 'Galatasaray izin vermedi' - 1. Resim

HAYATIM URUGUAY'DA OLACAK

"Uruguay'da, Amatör İkinci Lig'de Sportivo Bella Italia takımının sahibiyim. Bu beni büyüleyen bir şey. Galatasaray'a bağlılığımı sürdüreceğim çünkü bunca yıldan sonra orada olmamak mümkün değil ama hayatım Uruguay'da olacak"

BENİ TRANSFER ETMEK İÇİN ARADILAR

"Nacional ve Peñarol kulüplerinin başkanları transfer etmek için beni aradı. Ufak bir geri dönme düşüncem olsa da Galatasaray bu duruma izin vermedi."

Muslera kendisini transfer etmek isteyen takımları açıkladı! 'Galatasaray izin vermedi' - 2. Resim

MİLLİ FORMA GİYMEME KARARI ALMIŞTIM

"2022 Dünya Kupası öncesinde bir daha Uruguay forması giymeme kararını almıştım. Kırmızı kart sonrasında aldığım cezalarla ailemle 2009'dan beri yaşayamadığım yakınlığı buldum. Kasım'daki maçlar için Marcelo Bielsa beni aradı, kararımı kabul ettiğini ancak kararımın mart ayına kadar değişmesi durumu için bunu kamuoyuna açıklamamam gerektiğini söyledi. En sonunda mart ayında kendisine devam etmeyeceğimi söyledim."

Düzenleyen:  - Spor
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