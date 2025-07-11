Muslera'nın veliahtı Belçika'dan! Galatasaray kalesinde yeni dönem başlıyor

Kaleyi Muslera'dan sonra kime emanet edeceğini henüz belirlemeyen Galatasaray, sürpriz bir isme yöneldi. Hem geleceğe yatırım yapmak hem de kalede güveni sağlamak isteyen sarı-kırmızılılar, Belçika liginde forma giyen Senne Lammens ile anlaşmaya yakın. İşte istenen bonservis ve genç eldivene dair detaylar...

Fernando Muslera’nın vedasıyla kalesinde büyük bir boşluk yaşayan Galatasaray, yeni sezona güçlü bir kaleciyle girmek istiyor. Sarı-kırmızılıların radarındaki son isim ise Belçika'nın Royal Antwerp takımında forma giyen 23 yaşındaki Senne Lammens.

Nieuwsblad Sport sitesinde yer alan habere göre; Antwerp’te başarılı bir sezon geçiren genç kaleci, kulübünün satış listesine girmesiyle transfer piyasasının gözde isimlerinden biri haline geldi.

PREMIER LİG EKİPLERİ TAKİPTE

Galatasaray cephesi ise bu fırsatı kaçırmak istemiyor. Kulüpten bir heyetin, bu hafta Avusturya'nın Waidring kasabasında kamp yapan Antwerp ile görüşmelere başladığı bildirildi. Ancak transferin önünde ciddi bir rekabet var...

Lammens, Premier Lig ekiplerinin de yakın takibinde. İngiliz kulüplerinin kaleci rotasyonuna girmesiyle, oyuncu için daha cazip teklifler masaya gelebilir.

İŞTE BEKLENEN BONSERVİS

Antwerp cephesinin beklentisi ise oldukça yüksek. Belçika kulübü, Lammens için 20 milyon euroyu hedefliyor. Galatasaray’ın bu bedeli karşılayıp karşılayamayacağı ya da transferi kiralık formülüyle çözmeye çalışacağı merak konusu.

PİYASA DEĞERİ 9 MİLYON EURO

Futbola Dender altyapısında başlayan 23 yaşındaki eldiven, 2022 yılında Club Brugge'den ayrılarak Antwerp'e transfer olmuştu.

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan Lammens, Belçika Milli Takımı'nın U15, U16, U17, U18 ve U21 formalarını giydi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Senne Lammens'in Antwerp ile olan sözleşmesi ise 30 Haziran 2027 yılına kadar devam ediyor.