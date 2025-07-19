Muslera'nın yerine Sambacı! Galatasaray'ın teklifini duyurdular

Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Temmuz 2025 13:18 - Güncelleme: 19 Temmuz 2025 13:25 - Güncelleme:

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Takım kaptanı Fernando Muslera'ya 14 sezonun ardından veda eden Galatasaray'da kaleci arayışları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, bir numara transferinde rotasını İngiltere'ye çevirdi. Galatasaray'ın, 31 yaşındaki Brezilyalı file bekçisi Ederson için Manchester City'ye teklif yaptığı iddia edildi.

Galatasaray, Türkiye'de geçirdiği 14 sezonda kazandığı 19 kupa ile tarihe geçen Fernando Muslera'nın boşluğunu doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Transfer listesinin üst sıralarında Ederson'un adı yazan Galatasaray'ın, İngiliz kulübü Manchester City'nin kapısını çaldığı konuşuluyor. 3 MİL YON EURO BONSERVİS L'equipe'te yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, tecrübeli file bekçisi için Premier Lig devine 3 milyon euro bonservis teklif etti. Haberde, Manchester City ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi olan Brezilyalı kalecinin, bitime bir yıl kala takımdan ayrılabileceği belirtildi. İlgili Haber Galatasaray'da 'şapka' krizi! Futbolcunun verdiği mesaj dikkat çekti 40 MAÇTA 54 GOL YEDİ Manchester ekibiyle 2024-2025 sezonunda tüm kulvarlarda 40 maça çıkan Ederson, 54 gole engel olamazken, 13 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş