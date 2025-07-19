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Muslera'nın yerine Sambacı! Galatasaray'ın teklifini duyurdular

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Muslera&#039;nın yerine Sambacı! Galatasaray&#039;ın teklifini duyurdular
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Takım kaptanı Fernando Muslera'ya 14 sezonun ardından veda eden Galatasaray'da kaleci arayışları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, bir numara transferinde rotasını İngiltere'ye çevirdi. Galatasaray'ın, 31 yaşındaki Brezilyalı file bekçisi Ederson için Manchester City'ye teklif yaptığı iddia edildi.

Galatasaray, Türkiye'de geçirdiği 14 sezonda kazandığı 19 kupa ile tarihe geçen Fernando Muslera'nın boşluğunu doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Transfer listesinin üst sıralarında Ederson'un adı yazan Galatasaray'ın, İngiliz kulübü Manchester City'nin kapısını çaldığı konuşuluyor.

Muslera'nın yerine Sambacı! Galatasaray'ın teklifini duyurdular - 1. Resim

3 MİL YON EURO BONSERVİS

L'equipe'te yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, tecrübeli file bekçisi için Premier Lig devine 3 milyon euro bonservis teklif etti.

Haberde, Manchester City ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi olan Brezilyalı kalecinin, bitime bir yıl kala takımdan ayrılabileceği belirtildi.

40 MAÇTA 54 GOL YEDİ

Manchester ekibiyle 2024-2025 sezonunda tüm kulvarlarda 40 maça çıkan Ederson, 54 gole engel olamazken, 13 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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