2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Türkiye ile karşılaşacak olan Romanya'da, maçı takım etmek için İstanbul'a gelen Gheorghe Hagi, özgüvenli bir performansın tura yeterli olacağını söyleyerek kendilerinin de yetenekli isimlere sahip olduğunu kaydetti.

Havalimanında açıklamalarda bulunurken Rumen futbolunun efsane ismi Gheorghe Hagi, Romanya'nın da Türkiye kadar yetenekli bir takım olduğunu ve özgüvenli bir performansın galibiyete yeterli olacağını söyledi.

"BİZ DE ONLAR KADAR YETENEKLİYİZ"

Türkiye kadar yetenekli olduklarını söyleyen Hagi, "Hem biz hem de çocuklar, hepimiz iyimser olmalı, cesur olmalı ve tabii ki çok özgüvenli olmalıyız. Kazanacağız! Değil mi? Çocukların iyi bir gün geçirmesi gerekiyor. Oradaki herkes, teknik ekip ve diğer herkes, Mircea Lucescu ilham almalı ve özellikle de sahadaki oyuncular. Çok iyi, çok yetenekli bir takımla karşı karşıyayız ama biz de onlar kadar yetenekliyiz. Ve bence iyi savunma yaparsak şansımız olacak." diye konuştu.

"BİRİLERİ AĞLAYACAK"

Kazanmaktan başkta bir şey düşünmediklerini kaydeden Gheorghe Hagi, "Öncelikle kazanmakla ilgileniyoruz, düşüncelerimiz bunlar: Kazanmak ve tabii ki çocukları desteklemek. Onlar iyi takımlar. Bundan sonra herkes kimin daha iyi olduğunu kanıtlamalı. (Kalpler bölünecek mi?) Hayır, bölünmeyecek çünkü bölünemez ama sonunda birileri ağlayacak veya üzülecek. Aksi takdirde, bence çok iyi bir ritim ve yoğunlukta bir maçtan bahsediyoruz. Bence avantajlı olacaklar. Sahip oldukları minimum şey, sadece kendi sahalarıyla ilgili; taraftarlar, futbolda söylendiği gibi, 12. oyuncu gibiler. Elbette bu var ama oyuncuların bu durumu aşmak için çok zeki ve bağlantılı olmaları gerekiyor çünkü Avrupa Şampiyonası'nda oynadılar, tecrübeleri var." dedi.

