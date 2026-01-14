İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) zirve yarışı veren Napoli, Parma ile golsüz berabere kaldı ve galibiyet hasreti üç maça çıktı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Napoli, sahasında Parma ile 0-0 berabere kaldı.

Diego Armando Maradona Stadı'ndaki 20. hafta karşılaşmasında Napoli, Parma'yı konuk etti.

Napoli, maç boyunca üstün oynayan taraf olsa da girdiği pozisyonlardan faydalanamadı ve mücadele golsüz sona erdi.

Lider Inter'i takibini sürdüren Napoli, üst üste üçüncü beraberliğini alarak puanını 40 yaptı. Parma ise 22 puana yükseldi.

