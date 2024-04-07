Ne geldiği belli oldu ne de gittiği! Galatasaray'a o isimin bileti kesildi! Yerine gelecek oyuncu bile belli
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Bir yandan Süper Lig'de Fenerbahçe'yle şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, bir yandan da gelecek sezon kadro planlaması üzerine çalışıyor. Bu kapsamda bileti kesilen isimlerden biri belli oldu. İşte haberin detayları.
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da, gidecek isimler de yavaş yavaş netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılılar devre arasında kadrosuna kattığı isimle vedalaşmaya hazırlanıyor.
GELDİĞİ GİBİ GİDİYOR
Teknik direktör Okan Buruk'un kararıyla kolları sıvayan Galatasaray yönetimi, Sacha Boey'den boşalan sağ bek pozisyonu için Aurier takviyesini yapmıştı. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Sarı-kırmızılılar performansı beklentinin çok altında kalan Fildişili oyuncuyla vedalaşmaya hazırlanıyor.
Aslan'ın bu bölge için alternatifi ise Angelo Preciado. UEFA Avrupa Ligi PlayOff turunda Galatasaray’ı eleyen Sparta Prag'daki performansıyla dikkat çeken Ekvadorlu, Cim Bom'a bir de gol atmıştı.