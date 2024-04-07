Ne geldiği belli oldu ne de gittiği! Galatasaray'a o isimin bileti kesildi! Yerine gelecek oyuncu bile belli

Düzenleyen: Songül Soysal 7 Nisan 2024 15:44 - Güncelleme: 7 Nisan 2024 16:15 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Bir yandan Süper Lig'de Fenerbahçe'yle şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, bir yandan da gelecek sezon kadro planlaması üzerine çalışıyor. Bu kapsamda bileti kesilen isimlerden biri belli oldu. İşte haberin detayları.