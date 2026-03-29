Fenerbahçe altyapısında yetişen ve 2018 yılında A takım antrenmanlarına çıkan Ahmet Yiğit Gül, sosyal medya üzerinden yeni kulüp arayışına girdi. 25 yaşındaki ismin, geçen sene kasiyerlik yaptığı ortaya çıkmıştı.

Fenerbahçe altyapısında yetişen ve 2018 yılında A takım ile antrenmanlara çıkan Ahmet Yiğit Gül, sonrasında futboldan uzaklaşmak zorunda kaldı. Bir süredir profesyonel olarak formasını giymeyen ve sarı-lacivertlilerden ayrıldıktan sonra alt liglerde mücadele eden 25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz yıl takım bulamayınca kasiyerlik yaparken görüntülenmişti.

Nerede nereye! Fenerbahçe'nin eski futbolcusu sosyal medyada kulüp arıyor

"ALTYAPIDAKİ DÜZEN BOZULDU"

Ahmet Yiğit Gül, verdiği röportajda Fenerbahçe’den ayrılma sürecini ise şöyle anlatmıştı:

"Fenerbahçe'deki ilk senemde biraz heyecanlıydım ama yine de başarılı sezon geçirip iyi bir gol rakamına ulaştım. Aziz Yıldırım'ın son senesiydi. Sonrasında Ali Koç başkan oldu. Göreve geldiğinde kulüpteki hiçbir personele dokunmayacağını söylemişti ama öyle olmadı. Altyapıdaki düzen bozuldu. Barcelona'dan altyapı koordinatörlüğüne David Badia'yı getirdi.

Kendisi, kimseyi izlemeden, kimse hakkında fikir almadan ben de dahil 10-12 kişiyi bir odaya toplayıp bizimle yola devam etmeyeceklerini söyledi. Hazırlık dönemini çok iyi geçirmiştim. Fenerbahçe için okulu dondurmuştum. Yenibosna'da oturuyorum ve Dereağzı'nda antrenmana gittiğim için okulu dondurmuştum. 2018'de Aykut Kocaman döneminde Topuk Yaylası'ndaki kampa dahil edilmiştim. Bütün düzenim oturmuştu ama 2018'deki seçimin ardından kulüpten ayrılmam istendi. Bir anda Fenerbahçe'den ayrıldım."

SOSYAL MEDYADAN KULÜP ARIYOR

Genç futbolcu, son olarak sosyal medya üzerinden yeni bir kulüp arayışına girdi. 17 Şubat 2001 doğumlu Gül, sosyal medyadaki bir grupta yaptığı paylaşımda “9-10 numara oynuyorum” ifadelerini kullanarak kulüplerden gelecek telefonları beklediğini duyurdu.

Fenerbahçe altyapısının geleceğin önemli yıldız adaylarından biri olarak gösterilen Ahmet Yiğit Gül’ün sosyal medya üzerinden kulüp aramaya başlaması, futbolseverler arasında büyük şaşkınlığa neden oldu.

İşte Ahmet Yiğit Gül'ün o paylaşımı

