Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Spor > Nesrin Baş gururlandırdı! Milli sporcu Romanya'dan altın madalya ile dönüyor

    Nesrin Baş gururlandırdı! Milli sporcu Romanya'dan altın madalya ile dönüyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Nesrin Baş gururlandırdı! Milli sporcu Romanya&#039;dan altın madalya ile dönüyor
    Güreş, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Nesrin Baş, kadınlar 72 kiloda altın madalya kazanarak gururlandırdı.

    Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Nesrin Baş, kadınlar 72 kiloda altın madalya kazandı.

    Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda kadınlarda 72 kiloda mindere çıkan Nesrin, finalde son Avrupa şampiyonu Rumen sporcu Alexandra Nicoleta Anghel'le karşılaştı.

    Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan 21 yaşındaki milli sporcu, rakibini 5-1 yenerek kariyerindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

    Nesrin Baş gururlandırdı! Milli sporcu Romanya'dan altın madalya ile dönüyor

    BEŞİKTAŞ'TAN NESRİN BAŞ'A TEBRİK

    Beşiktaş Kulübü, Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 72 kiloda altın madalya kazanan ve siyah-beyazlıların güreş takımının sporcusu olan milli güreşçi Nesrin Baş'ı kutladı.

    Kulübün internet sitesinden yayımlanan tebrik mesajında, "Güreş takımımızın milli sporcusu Nesrin Baş, Romanya'nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Romanyalı rakibi Alexandra Nicoleta Anghel’i 5-1 yenerek şampiyon oldu. Avrupa şampiyonu olarak ülkemizi ve camiamızı gururlandıran Nesrin Baş’ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." denildi.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Haliç derbisinde 2 gol var! Kasımpaşa ve Karagümrük puanları paylaştı - SporHaliç derbisinde 2 gol var! Kasımpaşa ve Karagümrük puanları paylaştıEyüpspor Başkanı en büyük hayalim demişti! Real Madrid'in dünya yıldız imzayı atıyor - SporEyüpspor Başkanı en büyük hayalim demişti! Real Madrid'in dünya yıldız imzayı atıyorİBB Adayı Murat Kurum'dan Süper Lig ekibine müjde - SporİBB Adayı Murat Kurum'dan Süper Lig ekibine müjdeAnadolu Efes finalde! Türkiye Kupası şampiyonu Konya'da belli olacak - SporAnadolu Efes finalde! Türkiye Kupası şampiyonu Konya'da belli olacakFenerbahçe'den 60 milyon euroluk satış! Sezon sonu imzalar atılacak - SporAvrupa devleri 3 oyuncuyu gözüne kestirmiştiArda Turan'ın Galatasaray hayali gerçekleşti! Mazbatasını Dursun Özbek'ten aldı - SporArda Turan'ın Galatasaray hayali gerçekleştiSüper Lig'de sürpriz karar: 26. haftanın VAR kayıtları açıklanacak - SporSüper Lig'in 26. haftasında uygulanmaya başlayacakSüper Lig ekipleri tehlike altında! TFF, 8 takımı uyardı - SporSüper Lig ekipleri tehlike altında! TFF, 8 takımı uyardıUEFA açıkladı! Galatasaray, Fenerbahçe'nin önünde - SporUEFA açıkladı! Galatasaray, Fenerbahçe'nin önündeGalatasaray'da ayrılık! Milos Paden'e güle güle - SporGalatasaray'da ayrılık! Milos Paden'e güle güle
    Sonraki Haber Yükleniyor...