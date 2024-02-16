Nesrin Baş gururlandırdı! Milli sporcu Romanya'dan altın madalya ile dönüyor

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Nesrin Baş, kadınlar 72 kiloda altın madalya kazanarak gururlandırdı.

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Nesrin Baş, kadınlar 72 kiloda altın madalya kazandı.

Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda kadınlarda 72 kiloda mindere çıkan Nesrin, finalde son Avrupa şampiyonu Rumen sporcu Alexandra Nicoleta Anghel'le karşılaştı.

Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan 21 yaşındaki milli sporcu, rakibini 5-1 yenerek kariyerindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

BEŞİKTAŞ'TAN NESRİN BAŞ'A TEBRİK

Beşiktaş Kulübü, Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 72 kiloda altın madalya kazanan ve siyah-beyazlıların güreş takımının sporcusu olan milli güreşçi Nesrin Baş'ı kutladı.

Kulübün internet sitesinden yayımlanan tebrik mesajında, "Güreş takımımızın milli sporcusu Nesrin Baş, Romanya'nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Romanyalı rakibi Alexandra Nicoleta Anghel’i 5-1 yenerek şampiyon oldu. Avrupa şampiyonu olarak ülkemizi ve camiamızı gururlandıran Nesrin Baş’ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." denildi.