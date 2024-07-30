Nisanur'dan gururlu veda! Eskrimde tarihe geçti

Türk eskrim tarihinin ilk olimpiyat galibiyetini alan millî sporcu, son 16 turunda dünyanın iki numaralı ismine elendi.

Sonu altın olsun! Yusuf ve Şevval İlayda Paris'te destan yazdı

Sonu altın olsun! Yusuf ve Şevval İlayda Paris'te destan yazdı

Paris 2024’te millî eskrimcimiz Nisanur Erbil, tarihe adını yazdırdı.

İlk turu seribaşı olarak maç yapmadan geçtikten sonra kadınlar kılıçta son 32 turunda ABD’den Magda Skarbonkiewicz’i 15-11 yenen millî sporcu, Türk eskrim tarihinin olimpiyatlardaki ilk galibiyetini aldı ve son 16 turuna yükseldi.

Bu turda dünyanın iki numaralı ismi Fransız Sara Balzer’e 15-5 mağlup olan Nisanur oyunlara veda etti.

Gözyaşlarına boğulan sporcuyu antrenörü “Dik dur kızım, sen başardın” diyerek teselli etti.