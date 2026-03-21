Nijerya’da yükselişteki bordo mavili oyuncunun yerine Slavia Prag’dan Ogbu’nun daveti eleştirildi.

Fırtına’nın ara transfer döneminde 5,5 milyon avro ödeyerek kadrosuna kattığı Chibuike Nwaiwu kısa sürede önemli bir çıkış yakalamıştı. 22 yaşındaki savunma oyuncusu iki gol de atarken bu performansıyla Nijerya Millî Takımı’ndan davet alması bekleniyordu. Ancak öyle olmadı. Nijerya kadrosuna Chibuike Nwaiwu yerine Slavia Prag’dan Igoh Ogbu çağrıldı.

ONUN İÇİN İLK OLACAK

Nijerya basınında çıkan bazı haberlerde millî formanın, Chibuike Nwaiwu’nun hakkı olduğu Ogbu’nun ise dengesiz ve istikrarsız bir grafik sergilediğine vurgu yapıldı. Bu durumun ilerleyen süreçte genç stoperi daha da hırslandıracağı ifade edildi. Nwaiwu’nun, kariyer planlamasında Trabzonspor’daki yükselişi ile ilk defa millî takıma seçilmek de var.



