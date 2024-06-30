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Nwakaeme iki yıl sonra yeniden Trabzonspor'da Şehre geldi Onuachu mesajı verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Nwakaeme iki yıl sonra yeniden Trabzonspor&#039;da Şehre geldi Onuachu mesajı verdi
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Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trabzonspor'un 2021-2022 sezonunda yaşadığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Nwakaeme, sezonun bitmesiyle takımdan ayrılmıştı. 2 yıl sonra yeniden Trabzonspor'a dönen Nwakaeme, şehre indiği ilk anda "Onuachu Trabzonspor’da ne kadar mutlu olduğunu bana anlattı. Tekrar geri dönmesinin kendisini ne kadar mutlu edeceğini anlattı" şeklinde konuşarak taraftarı heyecanlandırdı.

Trabzonspor'da dört sezon oynayan Nwakaeme, iki sezon ardından bordo-mavili kulübe geri döndü. Nijeryalı futbolcuyu, havalimanında coşkulu bir kalabalık karşıladı.

NWAKAEME TRABZONSPOR'DA ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Bordo mavili formayla Süper Lig Şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kaldıran Nijeryalı oyuncu, şampiyonluk sezonunun ardından 2022-23 ve 2023-24 sezonlarını Suudi Arabistan'ın Al Feiha takımında geçirdi.

Nwakaeme iki yıl sonra yeniden Trabzonspor'da Şehre geldi Onuachu mesajı verdi - 1. Resim

YENİDEN TRABZON'A DÖNDÜ

Nwakaeme iki sezonun ardından yeniden Trabzonspor'a döndü.

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya ile birlikte İngiltere'den özel uçakla saat 15:00'te Trabzon'a gelen Nijeryalı oyuncuya bordo-mavili taraftarlar coşkulu bir karşılama yaptı. Çiçeklerle karşılanan oyuncu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Nwakaeme iki yıl sonra yeniden Trabzonspor'da Şehre geldi Onuachu mesajı verdi - 2. Resim

NWAKAEME'DEN ONUACHU MESAJI

Tekrar Trabzonspor’a döndüğü için mutlu olduğunu belirten Nwakaeme, “Kendisini karşılamak için havaalanına gelen taraftarların sevgisine layık olmaya çalışacağım. Onların nasıl olduğunu biliyorum. Taraftarların beni nasıl takip ettiklerini biliyorum. İnanılmaz bir duygu. Birçok mesaj aldım. Hepsine tek tek teşekkür etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Vatandaşı Onuachu’nun Trabzonspor ile ilgili düşüncelerini de aktaran Nwakaeme, “Onuachu Trabzonspor’da ne kadar mutlu olduğunu bana anlattı. Tekrar geri dönmesinin kendisini ne kadar mutlu edeceğini anlattı. Burada çok iyi bir süreç yaşadığını anlattı. Şu anki süreçle ilgili olarak ise bir bilgim yok” sözlerini kaydetti.

Nwakaeme iki yıl sonra yeniden Trabzonspor'da Şehre geldi Onuachu mesajı verdi - 3. Resim

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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