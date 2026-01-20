Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, 29 yaşındaki oyuncu Oğulcan Çağlayan'ın Vanspor FK'ye transfer olduğunu açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Oğulcan Çağlayan'ın Vanspor FK'ye transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, 29 yaşındaki forvet oyuncusuna Çorum FK'ye katkılardan dolayı teşekkür edildi.

Açıklamada, "Futbolcumuz Oğulcan Çağlayan’ın transferi konusunda Vanspor FK ile anlaşma sağlanmıştır. Kulübümüze verdiği emekler için kendisine teşekkür eder kariyerinin devamında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Çağlayan, bu sezon kırmızı-siyahlı formayla 16 maçta 3 gol, 2 gol katkısıyla oynadı.

ÇORUM FK, ALFREDO FREDY İLE 1,5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Kulübün açıklamasında, Bodrumspor'da forma giten 35 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Alfredo Fredy ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Alfredo Fredy’e aramıza hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

