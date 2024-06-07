Okan Buruk imzayı attı! 2 yıl daha Galatasaray'da

Galatasaray iki şampiyonluk kazandığı Okan Buruk ile yeniden sözleşme imzalayacak

Galatasaray iki şampiyonluk kazandığı Okan Buruk ile yeniden sözleşme imzalayacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımıyla sözleşmesini uzattı. Düzenlenen basın toplantısında mutlu olduğunu belirten Buruk, 2 yıllık imza attı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımıyla yeni sözleşme imzaladı. Nikah tazeleyen Okan Buruk, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile yaptığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

OKAN BURUK GALATASARAY'A İMZAYI ATTI

Sarı kırmızılar ile iki yılda iki şampiyonluk yaşayan deneyimli teknik direktör Okan Buruk, sözleşmesini uzattı.

Okan Buruk, düzenlenen basın toplantısında Galatasaray ile sözleşme yeniledi.

"EN ÇOK KUPA KAZANAN TAKIM"

İmza töreninde konuşan Okan Buruk, "Asıl 'winner' Galatasaray! Her zaman kupaları kazanmak isteyen, Türk futbolunda en çok kupa kazanan takım. Biz de ona hizmet etmeye çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.