Fenerbahçe'ye küfreden Okan Buruk özür diledi

Florya'da taraftarlarla birlikte kutlanan şampiyonluk gecesinde ezeli rakibine küfreden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk "Kutlamalarda abarttığımız yerler oldu. İnsanların gözünde bir imajım var. Bunun etkilenmesinden dolayı üzüldüm. Özür dilemek istiyorum. Kimseyi hedef göstermesek de bazen yanlışlıklar olabiliyor. Kulüp başkanları ve futbolcularda da oluyor" dedi.

Kıran kırana geçen sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın YouTube hesabına önemli açıklamalarda bulundu.

Hedeflerinin çok büyük olduğunu belirten Buruk "Süper Kupa'yı da alarak bir kupa daha hediye etmek istiyoruz taraftarlarımıza. Şampiyonlar Ligi bizim için büyük bir hedef" dedi.

"25. ŞAMPİYONLUK GELECEK"

Süper Lig'deki rekabete dikkat çeken usta teknik adam, şöyle devam etti: "Beşiktaş yeni hocasını açıkladı. Avrupa'da çok başarılı olmuş ve adından söz ettirmiş bir isim Van Bronckhorst. Mourinho'yu zaten söylemeye gerek yok. Bu bizi daha da motive eden bir şey. Onun dışında Trabzonspor'un başında Abdullah Avcı gibi bir teknik direktör var. Bizim hedefimiz 25. şampiyonluk."

"BANA YAKIŞMADI"

Florya'da taraftarlarla birlikte kutlanan şampiyonluk gecesinde ezeli rakibine küfreden Okan Buruk, 10 gün sonra özür diledi: Kutlamalarda abarttığımız yerler oldu. İnsanların gözünde bir imajım var. Bunun etkilenmesinden dolayı üzüldüm. Özür dilemek istiyorum. Kimseyi hedef göstermesek de bazen yanlışlıklar olabiliyor. Kulüp başkanları ve futbolcularda da oluyor. Bu konuda rahatsız olduğumu söylemek istiyorum. Bizler örnek insanlarız. Örnek olmaya devam etmeliyiz. Türk futboluna doğru bir şekilde hizmet etmeliyiz. Türk futboluna yakışır kişiler olmalıyız.