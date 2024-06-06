Okan Buruk'tan Galatasaray taraftarına müjde! 2 yıldız takımda kalacak diyerek transfer hedeflerini anlattı

Galatasaray'da üst üste 2. lig şampiyonluğunu yaşayan teknik direktör Okan Buruk açıklamalar yaptı. Buruk, takımdan ayrılacağı konuşulan Icardi ve Barış Alper Yılmaz'ın geleceği hakkında konuştu. Deneyimli teknik adam, transfer sezonunda kadrosuna katmak istedikleri oyuncu sayısını ve mevkilerini açıkladı.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılıların önümüzdeki sezon planlaması hakkında açıklamalar yaptı. Kulübün televizyon kanalında konuşan Buruk, takımdan ayrılması gündemde olan oyuncular ve transfer dönemi hakkında bilgiler verdi.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

BU SENE GÜÇLÜ BİR BÜTÇEYLE TRANSFER İŞİNDE OLACAĞIZ

"Transferde Galatasaraylı taraftarları çok mutlu edecek opsiyonlarımız var. Başkanımız bu konuda çok istekli, özellikle transferde ne istersek yapacağımızı söyledi. Başkan ve yönetimimizin desteğiyle taraftara güçlü bir takım seyrettirmek istiyoruz. Galatasaray takımı çok güçlü bir kadro kuracak. Geçen sene bizim için ders. İki sene önce ortada transfer yokken hedefimizin şampiyonluk olduğunu söylemiştim. Bugün başkanımızla toplantı yaptık. Başkanım sağ olsun bu sene çok güçlü bir bütçeyle transfer işinde olacağının müjdesini verdi."

4 MEVKİ İÇİN TRANSFER DÜŞÜNÜYORUZ

"Müzedeki bütün kupaları getirsek bütün adayı dolduracağız herhalde. Galatasaray'ın teknik direktörü olmak çok ayrı bir şey. Galatasaraylıları mutlu etmek için çok çaba sarf ettik ve mutlu olduk. Önümüzdeki Süper Kupa'yı da alarak bir kupa daha hediye etmek istiyoruz taraftarlarımıza. Bir bütün olduk ve bu bütünlük bize başarıları getirdi. Şampiyonlar Ligi bizim için büyük bir hedef. Galatasaray'ın hedefleri çok büyük, Galatasaray camiası aksine izin vermez. Transferde 4 mevkide eksiklerimiz olduğunu düşünüyoruz ve buralara transfer yapacağız. Aile olabileceğimiz, bizim yapımıza uygun, uyum sağlayabilecek oyuncular arzuluyoruz. Ciro Mertens'in de sözleşmesini uzatacağız. 2 şampiyonluk sahibi oldu şimdiden."

BAŞKANIMIZ TRANSFER KONUSUNDA İSTEKLİ

Beşiktaş dün yeni hocasını açıkladı. Avrupa'da çok başarılı olmuş ve adından söz ettirmiş bir isim van Bronckhorst. Mourinho'yu zaten söylemeye gerek yok. Avrupa'da Türk futbolundan bahsettirebilecek iki isim geldi. Bu bizi daha da motive eden bir şey. Onun dışında Trabzonspor'un başında Abdullah Avcı gibi bir teknik direktör var. Bizim hedefimiz yine bu zorlu yarıştan şampiyonlukla çıkmak. Hedef 25. Bir sene bitiyor, yeni hedefler başlıyor. Transfer çalışmaları başlıyor, Galatasaray taraftarlarını mutlu edecek çok opsiyonumuz var. Başkanımız bu konuda çok istekli. Transfer konusunda ne isterse yaptığımızı söyledi."

ÖZÜR DİLEMEK İSTİYORUM

Şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Kutlamalarda abarttığımız yerler oldu. Bu konuda rahatsız olduğum, mutsuz olduğum yerler oldu. Okan Buruk olarak yıllarca insanların gözünde bir imajım var. Bunun etkilenmesinden dolayı üzüldüm. Özür dilemek istiyorum. Kutlamalar bazen o coşkuyla abartılabiliyor. Kimseyi hedef göstermesek de bazen yanlışlıklar olabiliyor. Kulüp başkanları ve futbolcularda da oluyor. Birçok şeyde görüyoruz. Bu konuda rahatsız olduğumu söylemek istiyorum. Bizler örnek insanlarız. Örnek olmaya devam etmeliyiz. Türk futboluna doğru bir şekilde hizmet etmeliyiz. Türk futboluna yakışır kişiler olmalıyız. Altını çizmek istedim."

İCARDİ DEVAM EDECEK

"Bugün Icardi ile konuştum. Keyfi çok iyi. Mutlu. Ailesiyle beraber. Önümüzdeki hafta Arjantin'e gidecek. Ondan sonra Temmuz'da bizimle birlikte kampa katılacak."

ALLAH'IN DEDİĞİ OLUR

"Falcılar, büyücüler... Ben çok inançlı bir insan olduğum için 'Allah'ın dediği olur' dedim her zaman."

BARIŞ ALPER DEVAM EDECEK

Barış Alper bu sezon da bizimle olacak. Onunla devam edeceğiz."

ERDEN BEY'İN BIRAKMASI BİZİ ÜZÜYOR

Erden Bey sevdiğimiz birisi. Galatasaray için önemli hizmetlerde bulundu. Hepimiz devam etmesini istedik. Onun bırakması bizi üzüyor. Kendisinin söylediği gibi, ben de burada gelip geçiciyim Erden Bey de aynı şekilde, kendisi de söylediği için söylüyorum yanlış anlaşılmasın. Tek isteğimiz Galatasaray başarısı. Devam etmeme kararı aldı ama Galatasaray başarısı için elinden geleni yapacak. Aslolan Galatasaray.

SÜPER KUPA'YA ÇIKILMAMASI İMAJ KIRICI BİR ŞEY

"Söylemlerle, ithamlarla, bize karşı yapılan saldırılarla en sert geçen sezonlardan biri oldu. Sadece Türk futbolu zarar görmedi. Süper Kupa maçına net bir nedeni olmadan çıkılmaması, imaj kırıcı bir şeydi. Biz hep sahada kalmaya çalıştık, kazanmak da var kaybetmek de bu işte. İsmail Kartal, bizim maçtan sonra şampiyon olmamız halinde tebrik edeceğini söylemişti. Galatasaray takımı bileğinin hakkıyla, 102 puanla, hak ederek şampiyon oldu. Galatasaray takımı ilk defa Şampiyonlar Ligi ile birlikte çok güçlü bir sezon geçirmiş oldu ligde. Fenerbahçe'nin sportif olarak çok başarılı olduğunu da söylemeliyiz. Jorge Jesus döneminde de bunu söylemiştim. Bir takım daha iyiydi ve şampiyon oldu. İki takımın da hakkını doğru şekilde vermek gerekiyor. Sadece Fenerbahçe'ye kaybettiğimiz için farklı konuşmalar da oldu. Geçen sene Fenerbahçe'yi 3-0 yenmeseydik yine benzer şeyler konuşulacaktı. Tarih kazananları yazacak. Bu emeğin hakkı verilmesi gerekiyor. Son 6 senede 4 farklı şampiyon var, hepsi hak ederek şampiyon oldu. Fenerbahçe de şampiyon olursa hak ederek olacak. Diğer türlü populist konuşmak bana çok doğru gelmiyor. Aklı selim insanların da bunu objektif şekilde değerlendirdiğini görüyoruz. Arka arkaya gelen hak edilmiş şampiyonluklar var."