Galatasaray'da 4'üncü sezonunu geçiren Okan Buruk'un talipleri artıyor. Premier Lig ekibi Tottenham'ın teklifini geri çeviren deneyimli teknik adamın, Serie ve Suudi Arabistan kulüplerinin de takibinde olduğu belirtildi. İtalyan basını, sarı-kırmızılılarda oldukça başarılı bir grafik çizen Buruk hakkında çarpıcı bir habere imza attı.

Sarı-kırmızılılarda üst üste 4'üncü Süper Lig şampiyonluğunu kazanıp, Fatih Terim'in rekoruna ortak olmayı hedefleyen Okan Buruk’un, sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılabileceği; 52 yaşındaki teknik adamla Avrupa ve Orta Doğu kulüplerinin ilgilendiği iddia edildi.

Okan Buruk

AL-ITTIHAD SÜRPRİZİ

İtalyan basınından TuttoMercatoWeb'in haberine göre; Suudi Arabistan kulübü Al-Ittihad'ın, Portekizli çalıştırıcı Sergio Conceicao'nun yerine Okan Buruk'u teknik direktör adaylar arasında değerlendirdiği öne sürüldü.

Sergio Conceicao

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR KÖŞE YAZILARI Nhaga tehlikesi: Kulübede unutulan yetenek

TOTTENHAM'I REDDETTİ, LAZIO'NUN LİSTESİNDE

Inter'de 2001-2004 yılları arasında forma giyen Buruk'un Al-Ittihad'ın yanı sıra Serie A takımlarından Lazio'nun da gündeminde olduğu, iki kulübün de başarılı çalıştırıcıyı yeni sezon için listesine aldığı belirtildi.

GALATASARAY'A VEDA İDDİASI

Deneyimli teknik direktörün, Premier Lig temsilcisi "Tottenham'dan gelen teklifi Galatasaray'a odaklanmak için reddettiği" belirtilirken, başarılı hocanın sözleşmesinin biteceği sezon sonunda sarı-kırmızılı kulübe veda edebileceği aktarıldı.

İtalyan basınında çıkan Okan Buruk haberi

