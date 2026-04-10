Galatasaray’ın ikinci kaptanı Abdülkerim ile takımın tecrübeli ismi Günay, Göztepe maçından sonra “Şampiyon zaten belli, boşuna kimse heveslenmesin” dedi…

ALİ NACİ KÜÇÜK - Trabzonspor’a mağlup olarak şampiyonluk yolunda büyük yara alan Galatasaray, erteleme maçında Göztepe’yi deplasmanda yenerek zirvede rakipleriyle farkı yeniden 4’e çıkarmayı başardı. Sarı kırmızılı takım içinde de şampiyonluğa olan tutku, istek ve hırs Trabzon’da yaşananların ardından maksimum seviyeye ulaştı.

SOYUNMA ODASI İNLEDİ

Cezalı olmasına karşın takımını, arkadaşlarını yalnız bırakmayıp İzmir’e giden ikinci kaptan Abdülkerim Bardakcı ve tecrübeli kaleci Günay Güvenç, Galatasaray takımına hafızalarına kazınacak bir konuşma yaptı.

Göztepe'yi yenip zirvede farkı yeniden 4'e çıkaran G.Saray'ı hırs bastı: Kimse boşuna heveslenmesin

TRABZON’DA GÖRDÜNÜZ

Özellikle Trabzon deplasmanında maç önü ve maç sonu yaşananlara dikkati çeken, derbideki tartışmalı son dakika penaltısını da arkadaşlarına hatırlatan Abdülkerim ile Günay, “Buraya kadar biz getirdik. Üst üste kazanarak bir kere daha başaracağız. Boşuna kimse heveslenmesin. Bu sezon da şampiyon biz olacağız. Galatasaraylılardan başka kimse istemiyor şampiyon olmamızı! Trabzon’da yaşadıklarımız bunun en somut örneği. Ama biz bir olup, kenetlenip başardık. Fenerbahçe maçı da dâhil kalan altı maçı da kazanacağız” vurgusu yaptı.

HASTA HASTA MAÇ KURTARIYOR: FEDAKÂR UĞURCAN

n A Millî Takım’ın Dünya Kupası bileti aldığı Kosova dönüşündeki iki günü hastanede geçiren millî eldiven, henüz tam iyileşmemesine rağmen yaptığı kurtarışlarla takımını şampiyonluk yarışında tutuyor. Göztepe maçında kritik dört kurtarışa imza atan Uğurcan, maç sonrasında İsmail Köybaşı ile yaptığı sohbette “Hastalıktan ölüyorum abi!” diyerek fedakârlığını gözler önüne serdi.

YAZGAN’DAN KOCAELİ’YE: HAK ETTİKLERİ GİBİ MUAMELE

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Kocaelispor ile oynayacakları maçı hatırlatarak “Kocaeli deplasmanında taraftarımız, oyuncularımız ve idarecilerimiz nasıl muamele gördüyse aynen karşılık verilecek! Bu durum sadece Kocaeli için değil, bütün rakiplerimiz için geçerli” diye konuştu.

TABELAYA DOKUNDU: SANE’NİN DÖNÜŞÜ

Beşiktaş derbisinde gördüğü kırmızı kart sebebiyle iki maçta takımdaki yerini alamayan Leroy Sane’nin dönüşü muhteşem oldu. Göztepe maçında harika bir performans ortaya koyan Alman oyuncu bir golün asistini yaparken Sallai’ye verdiği ‘al da at’ pası ise golle sonuçlanmadı.

FORVETTE BEŞİNCİ GOL: JOKER İŞBAŞINDA

n Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un jokeri olan Barış Alper Yılmaz, bir kere daha üstüne düşeni yaptı. Son iki sezondur sağ bek dâhil orta saha ve forvet pozisyonlarında görev yapan Barış Alper, bu sezon beşinci defa forvette yer aldı ve beşinci golünü attı.

TARTIŞMALARIN PERDE ARKASI: NEDEN AZ UZATTIN?

Trabzon’da koridorda yaşanan tartışmanın perde arkası ortaya çıktı. “Neden bu kadar az uzatma verdin” diye sormak için koridorda bekleyen Okan Buruk ve yardımcıları güvenlik görevlilerinin “Burada duramazsınız” ikazının ardından itiş kakışın ortasında kaldı. Tansiyonun yükselmesi üzerine Buruk, soyunma odasına gitti.

